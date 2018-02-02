TP-Link представила бюджетный смартфон Neffos C7 c большим дисплеем. Цена

TP-Link представила смартфон Neffos C7, выполненный в стилизованном под металл корпусе, с 8 МП фронтальной камерой и большим HD-дисплеем.

Благодаря экранной вспышке съемка селфи при низкой освещенности больше не будет проблемой, а широкоугольный объектив (86°) фронтальной камеры позволит сфотографировать большую компанию. Режим улучшения автопортретов Beautify с 10 ступенями обработки в реальном времени, разработанный специально для съемки селфи, позволяет делать естественные снимки в одно касание. Фотографии обрабатываются в реальном времени с помощью приложения от компании ArcSoft. Фронтальная 13 МП основная камера оснащена фазовым автофокусом.

У смартфона большой IPS-LCD дисплей с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1280 × 720 пикселей, удобный для игр, просмотра видео контента, фильмов, общения в социальных сетях. Дополнительную защиту персональной информации обеспечивает сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. Сенсор разблокирует экран смартфона за 0,2 секунды.

Neffos C7 оснащен 8-ядерным процессором MTK MT6750 с тактовой частотой до 1,5 ГГц. Сбалансированная комбинация программного и аппаратного обеспечения гарантирует плавность и комфорт при работе с сенсорным экраном. 2 ГБ оперативной памяти обеспечивают запуск ресурсоемких приложений, для хранения приложений предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти. С помощью карты памяти microSD можно увеличить память до 128 ГБ.

«Мы всегда стремимся предлагать пользователям самые актуальные инновации, которые помогут им в решении повседневных задач, — отметил директор Neffos Джейсон Ху. — Людям нужны смартфоны с хорошими камерами для качественных фотографий независимо от условий освещения. При этом их интересуют доступные по цене устройства, которые не нанесут серьезный удар по их бюджету. Neffos C7 представляет идеальный баланс производительности, качества и цены. Мы достигли этого благодаря принципам менеджмента материнской компании TP-Link, которая всегда ставит во главу угла тщательный контроль качества, затрат и эффективность оперативного управления».

Аппарат поддерживает две активные SIM-карты в сетях 2G/3G/4G и поставляется с предустановленной ОС Android 7.0. Емкость аккумулятора составляет 3060 мAч.

Смартфон поступит в продажу в феврале в двух цветах: серебристый и золотой. Рекомендованная розничная цена Neffos C7 составляет 8999 руб.