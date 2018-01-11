ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4

ЭОС выпустила новую версию системы электронного документооборота «Дело» – 17.2.4. В обновленной СЭД разработчики, учитывая требования российского законодательства и потребности пользователей, расширили список поддерживаемых операционных систем за счет российских импортонезависимых разработок, а также браузеров с открытым исходным кодом.

Добавлен новый функционал для взаимодействия с федеральными сервисами и сторонними приложениями. Изменения затронули и специализированные веб-интерфейсы – их возможности работы с документами сейчас практически не отличаются от тех, что доступны в «классическом» десктопном клиенте.

Расширение списка платформ, под которыми пользователи могут работать в СЭД «Дело», сегодня является одним из важнейших направлений эволюции системы. Потребность формирования российского пакета импортонезависимых решений получила реализацию в новой версии СЭД «Дело»: появился «тонкий клиент», поддерживающий работу на ОС «Альт Рабочая станция 8.1» под браузером Chromium версии 61.

ОС «Альт Рабочая станция» - это собственная разработка российской компании ООО «Базальт СПО», включенная в Реестр российского программного обеспечения, а браузер Chromium имеет открытый исходный код. Поддержка этих продуктов позволит нашим клиентам иметь больше вариантов при выборе программных платформ для СЭД «Дело» и уменьшить зависимость от проприетарного зарубежного ПО.

Важнейшим дополнением в версии 17.2.4, ранее анонсированным и ожидаемым клиентами ЭОС из госсектора, является опция «Модуль взаимодействия с РРО ССТУ». Указом Президента России от 17 апреля 2017 года № 171 установлено, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения должны ежемесячно в электронной форме отчитываться в Администрацию Президента РФ о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерах.

Новый модуль как раз и обеспечивает возможность передачи на информационный ресурс ССТУ.РФ данных о ходе и результатах рассмотрения вопросов обращений граждан, поступивших в организацию. Опция «Модуль взаимодействия с РРО ССТУ» не входит в стандартный дистрибутив СЭД «Дело» - ее нужно устанавливать дополнительно.

Портал ССТУ (сетевой справочный телефонный узел) – федеральный ресурс, содержащий информацию об органах местного самоуправления, государственных органах и учреждениях, а также лицах, уполномоченных на решение государственных и территориальных вопросов. Здесь в специальном разделе публикуются результаты рассмотрения госструктурами обращений граждан, которые теперь можно в автоматическом режиме формировать и отправлять из СЭД «Дело» с помощью новой опции.

Дополнительные возможности получил и «Модуль взаимодействия с интернет-приемной», предназначенный для обмена информацией о ходе рассмотрения обращений с личными кабинетами заявителей. В РК появился реквизит, отражающий информацию о состоянии отправки текущего уведомления. Также расширен список статусов рассмотрения обращения.

Появился новый механизм для взаимодействия с приложениями, отвечающими за прием и отправку электронной почты. Имеющийся функционал дополнен специальным модулем «Буфер электронных сообщений». Он предназначен для обеспечения взаимодействия системы «Дело» с почтовым сервером по протоколам SMTP, POP3. Теперь в системе «Дело», наряду с прежним механизмом приема и отправки сообщений электронной почты через личный почтовый ящик пользователя, применяется новый - получение и отправка E-mail через почтовые папки, созданные в базе данных системы. Пользователям СЭД доступны одновременно оба этих способа. Модуль «Буфер электронных сообщений» также обеспечивает загрузку в БД системы «Дело» входящих сообщений МЭДО.

Развитие специализированных веб-интерфейсов продуктов ЭОС, в том числе подсистемы «Дело-Web», идет в направлении унификации функционала с десктопным приложением. В версии 17.2.4 появились новые возможности, ранее недоступные для пользователей, работающих через веб-интерфейс. В частности, в подсистеме «Дело-Web» появилась функция регистрация входящих документов и писем граждан, а также возможность работы с дополнительными реквизитами рубрик регистрационной карточки. Кроме этого, теперь можно из веб-приложения печатать штрих-коды на листах документов и осуществлять поиск по штрих-коду.

Версия СЭД «Дело» 17.2.4 содержит ряд других изменений. Они касаются редактирования справочников организаций и подразделений (расширен список изменений, которые протоколируются), интерфейса справочников, в том числе в веб-подсистеме, работы с РК проектов, подсистемы «Управления процессами» и др.

«Устойчивый спрос на продукты ЭОС определяется многими факторами. В частности, одна из причин популярности СЭД «Дело» - в том, что она оперативно меняется в ответ на новые требования клиентов и вызовы рынка. Важнейшие из этих трендов, нашедшие отражение в версии 17.2.4 – это ориентация на импортонезависимые программные продукты и эволюция функционала веб-клиентов в сторону унификации с десктопными приложениями, а также расширенные интеграционные возможности», - отметила Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС.