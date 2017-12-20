В «Яндекс.Деньгах» появился «Пакет автомобилиста»

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Деньги» добавили в электронный кошелек «Пакет автомобилиста». Он позволяет получать техническую помощь на дороге и кешбэк 3% за платежи в разных автокатегориях.

Пакет стоит 2500 руб. в год. Техпомощь круглосуточно доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Хабаровске, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и ещё 109 городах России, а также в радиусе 100 километров от каждого из них.

Годовой «Пакет автомобилиста» включает технические и юридические консультации по телефону, помощь на дороге, в том числе подвоз топлива, мелкий ремонт, эвакуацию машины с места поломки или ДТП, запуск двигателя, замену колес, вскрытие запертой машины, такси с места ДТП или поломки, сбор справок после ДТП, помощь с ремонтом, поиск запчастей. Владелец пакета может воспользоваться техпомощью сколько угодно раз, вызов такси лимитирован.

Кешбэк 3% начисляется за оплату шиномонтажа и проезда по платным трассам, а ещё за платежи на АЗС картой «Яндекс.Денег». Например, можно не выходя из машины заплатить за бензин в приложении «Яндекс.Заправки» — и получить кешбэк.

За погашение штрафов ГИБДД в сервисах «Яндекса» через «Яндекс.Деньги» владельцу пакета тоже вернется 3%. Кешбэк приходит мгновенно.

Партнер проекта — «Русский АвтоМотоКлуб», в котором сегодня состоят более 2,5 млн водителей. Именно специалисты РАМК помогут владельцу «Пакета автомобилиста», если на дороге что-то случится.

«Русский АвтоМотоКлуб» — эксклюзивный провайдер услуг технической помощи для автопроизводителей BMW, MINI, KIA, Ford, Mazda, Opel, Chevrolet и многих других. РАМК сотрудничает с ведущими российскими страховыми и лизинговыми компаниями, банками и дилерскими центрами.

Подключить «Пакет автомобилиста» можно на сайте «Яндекс.Денег».