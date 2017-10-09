Positive Technologies запускает сервис по оценке защищенности сетей 4G и 5G

Positive Technologies запустила сервис PT Telecom Security Assessment по оценке защищенности сетей связи нового поколения — 4G и 5G. Он поможет телеком-операторам защититься от DoS-атак и мошеннических схем с биллинговыми системами, обеспечить выполнение требований регуляторов, а также обезопасить персональные данные абонентов. Кроме того, периодический аудит позволит построить защищенную IoT-экосистему, поскольку сети новых поколений являются ключевым звеном в развитии беспилотных автомобилей, умной городской инфраструктуры, энергетики, телемедицины.

К началу 2017 году связь 4G предоставляли более 580 телеком-операторов в 188 странах, а число LTE-абонентов достигло 1,7 млрд . Несмотря на технологические преимущества сетей 4G по сравнению с сетями предыдущих поколений, уровень их защищенности не изменился. Исследования Positive Technologies показали , что в инфраструктуре 4G и 5G могут быть реализованы те же атаки, что и в сетях на основе SS7. Критически опасные уязвимости сигнальных протоколов (Diameter, GTP) и ошибки в конфигурации сетей становятся «открытой дверью» для злоумышленников, стремящихся похитить конфиденциальные данные абонентов, незаконно определить их местоположение, осуществить мошеннические действия или вызвать отказ в обслуживании клиентских сервисов.

Будущие сети связи 5G не только унаследуют уязвимости сетей четвертого поколения, но и могут обзавестись новыми недостатками безопасности. Наряду с высокой скоростью (в 10–1000 раз большей нежели у 4G), низким энергопотреблением и минимальными задержками сигнала, ожидается активное использование в сетях 5G технологий виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization). Замена аппаратных элементов программными (в том числе свободным ПО) имеет много положительных эффектов, однако потенциально сделает сотовые сети еще более уязвимыми для атак злоумышленников.

«После внедрения 5G окружающий мир начнет меняться довольно стремительно: появятся "умные" больницы, транспорт, футбольные стадионы, порты, улицы и города, — отметил Дмитрий Курбатов, директор по информационной безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies. — Значительно вырастет и масштаб возможных последствий в случае целенаправленной атаки. Проблема уязвимостей протоколов Diameter и GTP актуальна для каждого оператора уже сегодня (в том числе благодаря активному развитию LTE-роуминга), а после ввода в коммерческую эксплуатацию 5G, что ожидается к 2020 году, периодический аудит безопасности станет критически необходимой процедурой».

В зависимости от объема работ длительность проекта по оценке защищенности сетей связи 4G и 5G может варьироваться от двух до четырех недель. Сервис предусматривает формирование для оператора детального отчета с полным списком обнаруженных уязвимостей и подтвержденных сценариев атак, а также экспертные рекомендации по устранению выявленных проблем безопасности, включая список автоматизированных средств защиты. Помимо этого, у операторов есть возможность бесплатно провести пилотное тестирование продукта PT Telecom Attack Discovery для мониторинга безопасности сигнальной сети.