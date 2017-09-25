NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand

NetApp объявила о выходе мощной системы, которая установила новый рекорд соотношения цены и производительности, и предложила новое ПО, которое стало дополнением ее линейки продуктов для аналитики больших данных, включая новое для рынка решение NVM-e и решение NetApp с конвергентной инфраструктурой для аналитики данных . Эти новые предложения обеспечивают ультра-быструю производительность и структурные элементы для быстрого, безопасного и эффективного управления данными, которое учитывает и будущие требования к хранению данных.

Сегодня компании должны использовать и оптимизировать богатый потенциал данных, сделав их эффективными, стратегически и тактически полезными на будущее. Целенаправленная аналитика — это ключевая отличительная характеристика, обеспечивающая разумность решений и конкурентные преимущества. Решения для управления данными, которые хранятся в гибридных облаках, должны обеспечивать оптимальную производительность работы приложений и непрерывную готовность данных, чтобы компания смогла выгодно отличаться от конкурентов и максимально сокращать время вывода продукции на рынок.

Система NetApp EF570 all flash – это 4 поколение массивов all flash, специально разработанное для высокопроизводительных нагрузок — таких, как аналитика больших данных, технические вычисления и видеонаблюдения, сегодня обеспечивает до 21GBps полосы пропускания, 1M поддерживаемого IOPS, суб-100 микросекундную задержку, а также поддержку 100Gb NVMe с InfiniBand с целью повышения отклика приложений и ускорения аналитики — все это в компактной стойке 2U. Система поддерживает 367TB «сырого» флэш в модульном блоке 2U, который масштабируется до 1.8PB.

Гибридная флэш система NetApp E5700 Series - ускорение производительности и повышение плотности с помощью гибридной флэш системы, которая идеально подходит для современных корпоративных приложений. Она также поддерживает 100Gb NVMe с InfiniBand.

SANtricity Cloud Connector – реализует возможности Data Fabric, обеспечивая экономичное резервное копирование и восстановление в облаке из систем E/EF-Series.

ПО NetApp SANtricitry – SANtricity 11.4 содержит технические усовершенствования — такие, как доступ к контролю и журналу проверки на основе ролей, а также поддержку Active Directory. Поставляется с on-box SANtricity System Manager.

Конвергентное инфраструктурное решение NetApp для аналитики данных сочетает в себе новейшую СХД, сетевые и серверные технологии в предварительно протестированной, апробированной референсной архитектуре, которая позволяет упрощать внедрение аналитических сред.

«Организации стремятся к тому, чтобы данные стали ценным бизнес-активом, но зачастую это не получается по причине неэффективности инфраструктур, которые просто не созданы для высокопроизводительных рабочих нагрузок, — сказал Риту Джуоти, директор по научным исследованиям, инфраструктуре для больших данных и аналитике, IDC. — Нехватка скорости для аналитики данных третих платформ и бизнес-данных в реальном времени дает понять, что экстренные дорогостоящие обновления инфраструктуры — это не выход. Предприятия нуждаются в решении, которое обеспечивает оптимальное соотношение цены и производительности и эффективное выполнение бизнес-задач».

«Мы знаем, что технологии меняются быстро, и поэтому мы всегда используем передовые находки в плане приложений и инфраструктурной архитектуры, — отметил Роб Бергер, управляющий директор по аналитике данных, Global Technology Resources, Inc. — Системы NetApp EF570 и E5700 помогают ускорить аналитику для наших заказчиков, одновременно предлагая огромные преимущества и поддержку критически важных рабочих нагрузок».

Массив NetApp EF570 all-flash — это система среднего класса, обеспечивающая 2-кратное повышение производительности по сравнению с предыдущими версиями. Внедренная EF570 способна сократить время обработки видеофайлов даже до 95%, сократив анализ массива данных с недель до часов, а также ускорить время отклика при проведении финансовых операций в 4 раза по сравнению с другими системами.

NetApp E5700 Series — это гибридная флэш система, содержащая адаптивные алгоритмы кэширования ОС NetApp SANtricity, поддерживающие более широкий спектр рабочих нагрузок приложений. Всего лишь 2U или 4U массивы E5700 Series сочетают максимальное IOPS и суб-100 микросекундный отклик приложений и аналитики. Заказчики также смогут оценить беспрерывное резервное копирование и восстановление данных в гибридном облаке благодаря интеграции с NetApp® Data Fabric. Обе системы — E5700 и EF570 — поддерживают множество высокоскоростных интерфейсов хостов, включая 32Gb Fibre Channel, 25Gb iSCSI, 100Gb InfiniBand, 12Gb SAS и 100Gb NVMe с InfiniBand; таким образом, EF570 и E5700 Series стали одними из первых массивов 2U, которые поддерживают NVMe.

Массивы NetApp E-Series и EF-Series с SANtricity, разработанные для сред приложений, включая резервное копирование и восстановление, технические вычисления, видеонаблюдение и аналитику больших данных, обеспечивают высочайшую производительность, выгоду и подтвержденную на практике простоту. SANtricity System Manager предлагает заказчикам гибкость, необходимую для управления их системами NetApp EF570 и E5700 Series из любой точки и в любое время благодаря простому в использовании веб-интерфейсу on-box. Заказчики также могут упростить развертывание и доступ к данным с помощью безопасной и надежной СХД, которая развертывалась более 1 миллиона раз за свою двадцатилетнюю историю. SANtricity Cloud Connector — это решение для гибридного облака, которое напрямую соединяется с AWS S3, NetApp StorageGRID или AltaVault с целью повышения экономичности копирования и восстановления данных в облаке.

Систему EF570 можно будет приобрести начиная с октября.