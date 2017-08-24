Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков

Microsoft и Red Hat представили планы по дальнейшему расширению своего альянса с целью облегчить внедрение контейнерных технологий в корпоративном секторе. В частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами и поможет ускорить цифровую трансформацию предприятий с использованием гибридных облачных сред. Все указанные решения будут обеспечены совместной поддержкой Microsoft и Red Hat.

Корпоративные заказчики осведомлены о преимуществах контейнеризации приложений при эксплуатации рабочих нагрузок, однако большинство организаций живут в реалиях гетерогенных ИТ-сред, где платформы Windows и Linux отделены друг от друга непроницаемой для приложений стеной, что значительно затрудняет модернизацию и масштабирование ИТ-систем и бизнеса в целом.

Microsoft и Red Hat планируют значительно снизить остроту этой проблемы за счет возможности выполнения контейнеров Windows Server на платформе корпоративного класса Red Hat OpenShift. После реализации заявленных планов Red Hat OpenShift станет первой контейнерной платформой, построенной на основе открытого проекта Kubernetes, которая позволит выполнять рабочие нагрузки Linux и Windows на всех инфраструктурных платформах гибридного облака. Таким образом, организации смогут убрать стену между Windows и Linux и значительно упростить переход на облачно-ориентированные нагрузки.

Планируется, что поддержка контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, впервые продемонстрированная в мае 2017 года на мероприятии Red Hat Summit, будет представлена весной 2018 г. в версии Technology Preview.

Облачно-ориентированные приложения и сопутствующие контейнерные платформы являются одним из ключевых условий цифровой трансформации, однако создание и сопровождение соответствующей ИТ-инфраструктуры представляет собой весьма сложную и трудоемкую для многих организаций задачу. Red Hat и Microsoft предлагают решить эту проблему с помощью сервиса Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Azure. Red Hat OpenShift Dedicated – это контейнерная платформа, которую Red Hat предоставляет заказчику в виде облачного сервиса. Компании планируют сделать этот сервис доступным на облачной платформе корпоративного класса Microsoft Azure, которая представлена в 42 регионах мира и является абсолютным чемпионом среди общедоступных облачных платформ по географическому охвату. Инженеры Microsoft и Red Hat тесно работают над оптимизацией OpenShift для платформы Azure с целью предоставить заказчикам производительность и поддержку корпоративного уровня.

Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure позволит корпоративным ИТ-службам полностью сосредоточиться на решении прикладных задач, не отвлекаясь на сопровождение и поддержку ИТ-инфраструктуры. Выпуск Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure ожидается в начале 2018 года.

Microsoft и Red Hat также планируют совместно разработать корпоративные стандарты производительности и обеспечить интегрированную поддержку рабочих нагрузок Red Hat Enterprise Linux на платформе Microsoft Azure Stack – внутреннего расширения Azure, предназначенного для развертывания на вычислительных мощностях заказчика с использованием сертифицированного оборудования Dell, HP, Lenovo и Cisco для быстрой и простой организации облака на базе корпоративного ЦОД.

Microsoft и Red Hat работают над тем, чтобы облегчить использование открытых облачных инноваций в корпоративном секторе. В ближайшие месяцы Microsoft и Red Hat планируют представить SQL Server for Linux для платформ Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift, который, как и все инициативы компаний, будет обеспечен совместной технической поддержкой Microsoft и Red Hat.

Мэтью Хикс (Matthew Hicks), вице-президент Red Hat по направлениям Software Engineering, OpenShift и Management, отметил: «Red Hat и Microsoft дают организациям возможность сделать выбор по целому ряду важных технологический вопросов, начиная с контейнеризации рабочих нагрузок и заканчивая переходом на общедоступные облачные сервисы, без усложнения ИТ-систем. Вместе с интеграцией команд поддержки Red Hat и Microsoft, это позволит нам предложить заказчикам дорожную карту цифровой трансформации, которая обеспечит возможности, гибкость и выбор, столь необходимые для корпоративных ИТ-инфраструктур будущего».

Джон Госсман (John Gossman), ведущий архитектор Azure, Microsoft, сказал: «Microsoft и Red Hat стремятся предоставить корпоративным заказчикам гибридные облачные решения, необходимые для модернизации ИТ-систем в условиях наступления облачной эпохи. Сегодня мы снова объединяем усилия, чтобы предложить рынку полностью интегрированные решения, которые значительно упростят переход на контейнерные приложения и помогут заказчикам в полной мере реализовать потенциал гибридных облачных сред».