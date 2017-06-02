«Объединённая судостроительная корпорация» и «1С» расширили сотрудничество в области ИТ

«Объединенная судостроительная корпорация» и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий и использования программного обеспечения «1С» в рамках корпоративных, отраслевых, целевых и иных проектов и мероприятий корпорации, дочерних и зависимых обществ группы ОСК.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тыс. человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани. На пространстве от Балтийского моря до Тихого океана ОСК – лидер в области судостроения. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Одно из важнейших направлений развития корпорации – повышение эффективности системы управления холдингом. Для решения этой задачи в ОСК решили привлечь к партнерству ведущего российского производителя систем управления предприятием – «1С».

Ряд дочерних и зависимых обществ ОСК и их подразделений в настоящее время использует различные решения на платформе «1С:Предприятие 8» для поддержки своих бизнес-процессов. Проекты по их внедрению позволили специалистам компании «1С» и ее партнеров накопить необходимый отраслевой опыт и экспертизу. Выработанные в результате выполнения этих проектов успешные решения и управленческие практики используются при разработке централизованных корпоративных информационных систем ОСК на базе программного обеспечения «1С»: единой системы казначейства, системы бюджетного управления, автоматизированной системы Ресурсного центра, систем Общего центра обслуживания. Важную роль при принятии решения сыграло и то, что наличие разветвленной сети квалифицированных партнеров «1С» позволяет рассчитывать на эффективное развертывание и поддержку системы в масштабах страны.

«В текущих экономических условиях требуется поднять на новый уровень управление бизнес-процессами в Группе ОСК, – сказал президент ОСК Алексей Львович Рахманов. – Необходимо повысить эффективность работы, прозрачность и сопоставимость информации от различных дочерних и зависимых обществ, а также на уровне холдинга в целом путем интеграции единых отраслевых решений с системой консолидированной корпоративной отчетности холдинга. Объединение опыта, наработанных фирмой "1С" лучших российских практик управления с опытом и глубокой отраслевой экспертизой специалистов ОСК – залог успешного решения этой задачи».

Выбор российского разработчика систем управления предприятием – важный элемент ИТ стратегии ОСК, учитывающий принципы импортозамещения программного обеспечения. «Одна из приоритетных задач, стоящих перед ОСК – обеспечение качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню. Активное использование механизма санкций странами Европы и Америки требует от нас принятия дополнительных мер по предотвращению соответствующих рисков. Поэтому мы считаем важным партнерство именно с российским производителя систем управления предприятием, использование российского ПО и российских лучших управленческих практик», подчеркнул президент ОСК.

Соглашение предполагает разработку и выполнение программы проектов по трем основным направлениям: разработка концепций, определение приоритетных направлений и функциональных областей для автоматизации деятельности Корпорации, дочерних и зависимых обществ Корпорации; разработка дорожных карт и программ развития в области информационных технологий и автоматизации деятельности Корпорации, дочерних и зависимых обществ и разработка и тиражирование централизованных, шаблонных, корпоративных и иных информационных систем на базе программного обеспечения «1С», обеспечивающих автоматизацию процессов деятельности Корпорации, дочерних и зависимых обществ.

Для реализации программы проектов в рамках ОСК планируется создание собственного центра компетенций по продуктам «1C». «1С» имеет богатый опыт партнерства в области создания систем управления предприятиями с крупными российскими компаниями.

Качество архитектурных и проектных решений будет контролироваться экспертами «1С» в рамках программы авторского надзора, которая уже зарекомендовала себя при ведении подобных масштабных проектов. Также планируется запуск совместных пилотных проектов.

«Сотрудничество с ведущими машиностроительными корпорациями необходимо для развития наших система автоматизации управления производством, – отметил директор «1С» Борис Георгиевич Нуралиев. – Подобные соглашения дают нам возможность выделять дополнительные ресурсы для работы с такими крупными компаниями, как ОСК, позволяют глубже изучать лучшие российские практики управления и закреплять их в инструментах и решениях на платформе "1С:Предприятие 8". Это важное направление нашей работы, и мы будем его активно продолжать».