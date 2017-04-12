«Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International

Федеральный спутниковый оператор «Орион» объявил о запуске на российском рынке телеканалов международного медиахолдинга SPI International. Как рассказали CNews в компании, на первом этапе сотрудничества компания осуществила подъем на спутник 7 телеканалов холдинга, включила их в пакеты спутникового телевидения «Телекарта», а также стала эксклюзивным дистрибьютором SPI в России.

Медиахолдинг SPI International представлен на пяти континентах, в его активе более 30 телеканалов, и более 45 миллионов платных подписчиков. Благодаря сотрудничеству с группой компаний «Орион» 7 телеканалов SPI стали впервые доступны абонентам в России. Они включены в пакеты «Безлимитный» и «1001 ночь» спутникового телевидения «Телекарта» (собственный бренд оператора «Орион»).

Телеканалы SPI охватывают жанровые предпочтения большинства абонентов платного ТВ России.

Среди новых телеканалов два фильмовых: FilmBox, представляющий широкий выбор американских и европейских фильмов, а также самые рейтинговые сериалы, и FilmBox Arthouse, в эфире которого транслируются шедевры мирового авторского кино и независимые авторские фильмы со всего мира. Кроме них в коллекции SPI в России присутствуют: научно-популярный телеканал Docubox, посвященный природе, науке, путешествиям и тайнам человеческой цивилизации; телеканал об индустрии моды Fashionbox, охватывающий ведущие мировые тенденции и новости всемирно известных брендов; тематический телеканал о единоборствах Fightbox, который покажет зрителям соревнования в более чем 30 категориях боев, включая прямые эфиры с соревнований по MMA и кикбоксингу из США и Европы; канал Fast&Funbox, посвященный экстремальным видам спорта от мотогонок до сноубординга, в том числе трансляции «Формулы-1»; и эротический телеканал Eroх (18+) , в коллекции которого интригующие фильмы от ведущих мировых студий.

Технические возможности «Ориона» позволят осуществлять доставку сигнала в двух самых популярных форматах: SD и HD. В планах компании организация вещания в набирающем популярность формате 4k.

Помимо трансляции в пакетах собственного спутникового телевидения «Телекарта» «Орион» будет на эксклюзивной основе осуществлять дистрибуцию телеканалов SPI в сети кабельных операторов России.

Генеральный директор «Орион» Кирилл Махновский отметил: «Телеканалы SPI – это в первую очередь контент высокого качества. И для нас большая честь стать первым в России оператором, который покажет их своим абонентам, а также предложит для трансляции партнерам – кабельным операторам. Наш многолетний опыт сотрудничества с международными мейджорами позволяет предположить, что запуск первых семи телеканалов на российском рынке станет залогом долгого и продуктивного партнерства с SPI International».

«"Орион" – одна из ведущих и наиболее динамично развивающихся DTH-платформ в России. Мы рады начать сотрудничество с таким опытным партнером, и рады предоставить высококачественный контент для развлечения российским зрителям» – сказал Мурат Муратоглу, директор по дистрибуции SPI в России и странах СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки, Тихоокеанского региона, Прибалтики и Болгарии.