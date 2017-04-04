«Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами

Компания «Клеверенс», российский разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов с использованием терминалов сбора данных и ручных мобильных компьютеров, объявила о выпуске нового программного продукта «Mobile SMARTS: Курьер», который позволяет осуществлять мобильную торговлю и курьерскую доставку с приемом / возвратом денежных средств при получении заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт”» (N 54-ФЗ).

Как рассказали CNews в «Клеверенс», «Mobile SMARTS: Курьер» разработан для установки на смартфоны, планшетные компьютеры и терминалы сбора данных, работающие под управлением операционной системы Android, и позволяет принимать/выдавать заказы, выполнять расчетно-кассовые операции с формированием онлайн-чека наличными и банковскими картами.

Решение предназначено для интернет-магазинов и курьерских служб, осуществляющих доставку заказов с приемом оплаты на месте их получения, предприятий общественного питания, осуществляющих доставку еды на дом, а также для компаний, занятых выездной продажей средств ведения бизнеса и товаров для офиса небольшим компаниям или индивидуальным предпринимателям.

Загрузка данных о заказах в «Mobile SMARTS: Курьер» может осуществляться подключением мобильного устройства к компьютеру через USB-интерфейс или по беспроводным сетям Wi-Fi, 3G/4G. Клиент может выбрать удобный для него сценарий работы: предварительная загрузка заказов на мобильное устройство курьера с привязкой к конкретному курьеру, вывод списка существующих заказов для выбора курьером, формирование заказа на месте.

Для приема наличных средств реализована интеграция «Mobile SMARTS: Курьер» с мобильными ККМ компаний «Атол» (11Ф, 15Ф, 60Ф) и «Штрих-М» («Штрих-Mobile-Ф»). Для приема безналичных платежей с использованием банковских карт в «Mobile SMARTS: Курьер» реализована поддержка PIN-падов Ingenico, Pay-Me и 2can. Возможна также комбинированная оплата (часть стоимости покупки можно оплатить картой, часть — наличными).

Обмен данными с учетными системами в «Mobile SMARTS: Курьер» выполняется через TXT и Excel файлы. В случае необходимости, специалисты «Клеверенс» оказывают помощь в интеграции «Mobile SMARTS: Курьер» с программами лояльности заказчика для учета при оплате заказа индивидуальных скидок покупателя и бонусных программ.

«“Mobile SMARTS: Курьер” стал одним из первых продуктов на рынке, который дает возможность компаниям “вооружить” своих курьеров решением, позволяющим осуществлять интернет-продажи и мобильную торговлю в соответствии с новыми требованиями 54-ФЗ. Уже сейчас мы ведем переговоры о поставке решения нескольким крупным ритейлерам. Объект переговоров — поставка лицензий в количестве 700-1000 штук и помощь в интеграции с программами лояльности», — рассказал Сергей Баженов, генеральный директор компании «Клеверенс».