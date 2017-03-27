Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая

«Почта России» на фоне растущей потребности в доставке интернет-заказов из Китая открыла регулярные рейсы из городов Zhengzhou/Женьчжоу (аэропорт Xinzheng/Синьжень) и Харбина в Новосибирск, с частотой 2-3 раза в неделю. В скором будущем регулярные почтово-грузовые рейсы свяжут также Харбин и Екатеринбург, сообщили CNews в «Почте России».

В 2016 г. федеральный почтовый оператор закупил два среднемагистральных самолета Ту-204С, которые 5 декабря впервые были отправлены с почтовым грузом из аэропорта Внуково в Москве. Первые месяцы эксплуатации почтовых бортов показали экономическую и логистическую эффективность создания «Почтой России» собственного авиапарка.

Более чем 10-кратный рост объемов международных почтовых отправлений в последние годы (2012-2016 гг.), вызванный активным развитием интернет-торговли, потребовал от почтового оператора масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и оптимизации процессов логистики. В основе стратегического подхода к развитию почтовой логистики стала оптимизация системы авиаперевозок «Почты» и, в последующем, создание собственного авиапарка.

«Покупка самолетов — важный шаг в выстраивании экономически эффективной системы логистики, предпринятый “Почтой России” за последние годы. Но первым таким шагом был переход на заключение прямых договоров с авиакомпаниями по перевозке почтовых грузов. Устранение посредников и подрядчиков, на которых “Почта” теряла немалые деньги, позволило создать прозрачные взаимоотношения с авиакомпаниями, в принципе исключающие какие-либо манипуляции и нарушения. Это также дало возможность контролировать сроки доставки и снизить затраты, — заявил источник, знакомый с авиаперевозками почты. — Создание собственного авиапарка — это, безусловно, ускорение перевозки, однако ещё важнее, что это устранение зависимости от внешних факторов (от условий и интересов авиакомпаний), влияющих на процесс доставки отправлений, а, соответственно, переход к еще более прозрачной, отвечающей потребностям “Почты”, современной логистической модели».

Доля авиаперевозок почты составляет 10% от общего объема доставки почты различными видами транспорта. До начала 2013 г. более 50% авиаперевозок осуществлялось «Почтой России» через посредников. За 2014-2015 гг. была проведена работа по заключению прямых контрактов со всеми крупными авиакомпаниями для исключения наценки посредников и создания прозрачного взаимоотношения авиакомпаний с почтовым оператором. Для работы напрямую с авиакомпаниями был создан единый диспетчерский центр. По данным «Почты», отказ от посредников в работе с авиакомпаниями дает экономию около 300 млн рублей в год.

В свою очередь, приобретение собственных самолетов, по отзыву почтового оператора, позволило: не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, что повысило качество и сроки доставки авиапочты, в том числе в самые отдаленные и труднодоступные регионы; решать проблемы, вызванные ростом объемов почтовых отправлений из Китая и других стран (в частности, исключить случаи длительной задержки отправлений в зарубежных аэропортах в ожидании вылета выгодных отправителям пассажирских или чартерных авиакомпаний в Россию); экономить от 40% до 50% денежных средств в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков; успешно пройти рекордный пик перевозки посылок (прежде всего, заказов из интернет-магазинов) в предновогодний период.

По оценкам «Почты», в 2016 г. почтовый оператор доставил максимальный за свою историю объем в 225 млн международных почтовых отправлений (для сравнения, в прошлом году было обработана 128 млн), расширив свою долю на рынке доставки интернет-торговли до 62%. Только за один декабрь 2016 г. было обработано более 33 млн штук почтовых отправлений. Всего за период декабрь 2016 г. — февраль 2017 г. собственные воздушные суда «Почты России» осуществили 62 рейсa и перевезли 416,3 тонн почтовых отправлений и 1382,2 тонн коммерческих грузов. Из них на 10 рейсов были перевезены только почтовые отправления, а на 48 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.

Основными направлениями для перевозки почты и грузов по России являются: Норильск, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск, а также Харбин и Синьжень. В целом уже в первый месяц эксплуатации налет на два борта составил 229 часов.

Согласно планам «Почты России», с марта показатели продаж и утилизации самолета вырастут до 350 л-час в месяц за счет увеличения регулярных ротаций на Дальний Восток и Китай. В частности, маршрутная сеть регулярных рейсов будет связывать Москву и Новосибирск с труднодоступными городами Севера и Дальнего Востока, а также с транспортно-логистическим центром Китая Синьжень.

Кроме того, с апреля по Дальнему Востоку планируется открытие дополнительных регулярных почтово-грузовых рейсов в Якутск, Анадырь, Петропавловск-Камчатский с частотой 1-2 раза в неделю. С июня недельную частоту планируется увеличить до 3 рейсов.

«Почта» намерена развивать авиапарк, открывая новые маршруты и приобретая для этого разные типы самолетов. Сегодня у предприятия только два среднемагистральных самолета Ту-204, но, чтобы выполнять беспосадочные перелеты из юго-восточной Азии в Россию и обеспечивать транзит на Европу, нужны дальне-магистральные воздушные суда. Для выполнения дальних полетов рассматривается возможность использования российских судов ИЛ-96. При этом будут учитываться эксплуатационные характеристики и экономические параметры.

По словам представителей почтового оператора, уже сегодня «Почта» способна представить рыночные предложения и осваивать новые мировые площадки интернет-торговли и доставки. Например, уже подана заявка на разрешение полетов в Гонконг, а в долгосрочных целях, наряду с развитием почтово-логистического коридора Европа — Азиатско-Тихоокеанский регион, не исключаются и трансатлантические перелеты — в США. В то же время, «Почта России» намерена развивать транспортировку и коммерческих грузов, что в комбинации с почтовыми отправками поможет сформировать конкурентоспособный тариф.