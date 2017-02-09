Tinkoff.ru запускает школу разработки и аналитики «Тинькофф Финтех»

Tinkoff.ru объявил о запуске школы разработки и аналитики «Тинькофф Финтех». Как рассказали CNews в компании, студенты «Тинькофф Финтех» получат теоретические и практические знания по разработке и машинному обучению в финансовой сфере, а также опыт промышленного программирования и аналитики.

Курс «Тинькофф Финтех» включает в себя обязательный теоретический курс и один практический курс на выбор: теоретический курс «Финтех тренды» (студенты узнают, как интернет, социальные сети, смартфоны, массивы накопленных данных, мобильные платежи и другие факторы меняют финансовую индустрию), практический курс «Введение в Scala» (основы языка Scala, использование концепций конструирования программ, недоступных в других языках программирования), практический курс «Основы frontend-разработки» (студенты познакомятся с современным JavaScript и его отличиями от классических языков программирования, научатся создавать веб-интерфейсы, разберутся в принципах асинхронного программирования и клиент-серверного взаимодействия, разработают веб-приложение на базе фреймворка Angular 2), практический курс «Разработка Android-приложений» (студенты познакомятся с архитектурой операционной системы Android и основными средствами обеспечения безопасности платформы, изучат доступные для платформы инфраструктуру, ресурсы и окружение, самостоятельно разработают несколько приложений, используя инфраструктуру компании) , практический курс «Машинное обучение в финансовой сфере» (студенты узнают, как улучшить качество прогнозов, используя наукоемкие методы машинного обучения, познакомятся с успешными кейсами использования больших данных в кредитном скоринге, выявлении мошенничества и идентификации. Также студенты узнают об особенностях и существенных различиях в задачах краткосрочного и долгосрочного предсказания), или практический курс «Разработка iOS-приложений» (студенты познакомятся со средой разработки iOS-приложений на языке программирования Swift, узнают об основных подходах в разработке iOS приложений, изучат инструменты, помогающие находить и исправлять ошибки, разработают свое iOS-приложение, которое сможет взаимодействовать с приложениями других студентов курса).

Обучение в школе «Тинькофф Финтех» бесплатное. Чтобы стать студентом, нужно сдать вступительный онлайн-экзамен. Экзамен пройдет в формате пятичасового непрерывного контеста из задач по математике и программированию в системе ejudge. Для решения задач по программированию будут доступны Python 2 и 3, C++, Java. Сдать экзамен можно в любое время с 12:00 13 февраля до 23:59 19 февраля.

Занятия в школе «Тинькофф Финтех» будут проходить два раза в неделю с 27 февраля по 29 апреля 2017 г. в офисе Tinkoff.ru. Студенты, которые успешно закончат обучение, получат сертификат об окончании школы, памятные подарки и приглашение на собеседование в Tinkoff.ru.