В России стартовали продажи компьютера HP Pavilion Wave

Компания HP Inc. объявила о старте российских продаж компьютера HP Pavilion Wave. Новинка разработана специально для развлечений и домашнего использования. Компактное, стильное и при этом производительное устройство оснащено полностью интегрированной аудиосистемой. Среди особенностей компьютера — треугольная форма, инновационный параболический рефлектор и встроенная колонка в верхней части ПК, сообщили CNews в HP.

«Сегодня пользователи настольных систем готовы перейти от традиционных крупных корпусов к эстетически более интересному дизайну, — считает Алексей Покровский, менеджер категории потребительских ПК, HP в России. — HP Pavilion Wave стал результатом усилий инженеров и дизайнеров НР, которые заново изобрели системный блок. Они изменили его форму, размер и внешний вид, при этом им удалось не только сохранить вычислительные возможности полноразмерных устройств, но и добавить новые функции».

HP Pavilion Wave имеет компактный корпус, который занимает на 85% меньше места, чем компьютер в традиционном форм-факторе (tower), и рассчитан на обзор со всех сторон. Его размеры — всего 17,29 x 16,81 x 26,13 см. Отличительная особенность — центральная аудиосистема. В конструкции компьютера использованы материалы высокого качества, в том числе тканый материал, которые обеспечивает оптимальную передачу звука. Параболический рефлектор в верхней части ПК отражает звук, поступающий от решетки динамика, одновременно во всех направлениях и отводит горячий воздух. По информации HP, система многонаправленного отражения звука на 360 градусов с динамиком, который расположен в центре устройства, обеспечивает качественное звучание на всех частотах. Система настроена B&O Play.

В треугольном дизайне выделяются три основных зоны компонентов: с одной стороны — материнская плата, с другой — жесткий диск, с третьей — охлаждающая система. Для отвода тепла от материнской платы и графической карты используются трубки с выходом в верхней части ПК:

Новинка работает на базе четырехъядерных процессоров Intel Core i3 и Core i5 6-го поколения для настольных компьютеров, обладает системами хранения объемом 1 ТБ (HDD), 2 ТБ (HDD) или 128 ГБ (SSD), оперативной памятью до 8 ГБ (DDR4). Все модели оснащаются дискретной графической картой AMD Radeon R9 M470. Возможность голосового «общения» с ПК обеспечивает поддержка ассистента Cortana с двумя двойными микрофонами.



HP Pavilion Wave

К HP Pavilion Wave можно подключить до двух 4К-мониторов. Для подключения периферийных устройств предусмотрены три порта USB 3.0, один порт USB 3.1 Type-C для передачи данных, один порт HDMI, один DisplayPort, порт Gigabit Ethernet и разъем для микрофона и наушников.

HP Pavilion Wave доступен для приобретения в России у авторизованных партнеров. Начальная цена компьютера установлена в размере p64990.