МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае

МТС представил итоги программы строительства собственной инфраструктуры сети в Приморском крае за 2016 г., в ходе которой более 100 тыс. человек впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету 4G МТС. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. МТС в Приморском крае увеличила покрытие сети «четвертого» поколения на 30%.

Благодаря активному строительству, впервые в этом году воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС могут жители 18 населенных пунктов региона: Лучегорск, Шкотово, Смоляниново, Славянка, Зарубино, Пограничный, Приморский, Пластун, Кипарисово-2, Штыково, Витязь, Николаевка, Шмидтовка, Михайловка, Спасское, Владимиро-Александровское, Сергеевка и Покровка.

С запуском сети 4G абоненты МТС в мелких населенных пунктах теперь могут смотреть онлайн-видео и слушать музыку в любом формате с мобильных устройств, удаленно работать с «тяжелыми» файлами, совершать видеозвонки, что требует высоких скоростей и безупречного качества соединения. Новый стандарт связи может стать полноценной заменой проводному интернету и повысить доступность социально-значимых ресурсов, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений.

Сеть LTE МТС предоставляет дополнительные возможности для предпринимателей и позволяет быстро развернуть полноценный офис в любой точке населенного пункта, организовать видеоконференцсвязь, работать с «облачными» хранилищами.

«Приморские абоненты являются активными пользователями телекоммуникационных сервисов МТС, в особенности, мобильного интернета – только за последний год объем переданных данных в нашей сети вырос более чем на 40 процентов, при этом объем data-трафика в сети LTE – в три раза. Для того, чтобы наши абоненты в каждой точке региона могли с комфортом пользоваться современными услугами связи, включая «голос» и мобильный интернет, мы ведем планомерные работы и развиваем телеком-инфраструктуру на территории Приморья – уже сейчас скорости до 75 Мбит/с доступны для более 1,5 млн жителей региона», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

В рамках программы строительства в 2016 г. МТС запустила новые участки «оптики» внутри города Находки и между населенными пунктами Чугуевка – Уборка, что дало возможность улучшить качество передачи мобильного интернета в пяти населенных пунктах – Находка, Партизанск, Шаровка, Саратовка, Уборка. В результате пропускная способность сети 3G МТС увеличилась в несколько раз, а скорость мобильного интернета возросла на треть.

Дополнительные базовые станции четвертого и третьего поколений были установлены и в крупных городах региона – Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме в местах наибольшего скопления трафика или в районах, где требовалось расширение емкости канала из-за возросшего потребления мобильного интернет-трафика.

Воспользоваться сетью МТС в Приморском крае могут порядка 98 процентов населения региона. При этом сеть «четвертого поколения» доступна для 80 процентов жителей, проживающих в 38 населенных пунктах края.