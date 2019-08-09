Windows перестает быть «краеугольным камнем» бизнеса Microsoft

В последнем отчете, поданном Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Windows больше не называют «краеугольным камнем». Означает это всего лишь признание того факта, что другие продукты для компании важнее с финансовой точки зрения, или что-то большее?

1 августа Microsoft подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США годовой отчет по форме 10-K, посвященный итогам 2019 финансового года компании, завершившегося 30 июня. Этот документ дает полный обзор положения компании и должен быть предоставлен в течение 90 дней после окончания финансового года.

На этот раз заурядное событие привлекло внимание тем, что Windows 10 более не упоминается как «краеугольный камень» бизнеса Microsoft. Первыми заметивший эту перемену сайт GeekWire отметил, что во все предыдущие годы операционная система неизменно фигурировала в качестве cornerstone. Именно она являлась «основой для безопасного, современного рабочего места», «стимулом для инноваций» и т. д. и т. п.

В этом году операционная система стала всего лишь частью стратегии, объединяющей саму ОС, Office и устройства; при этом играющей «критически важную роль» в развитии облачного бизнеса. Звучит внушительно, но на «краеугольный камень» не тянет.

Такая перемена неудивительна считают в GeekWire — если посмотреть динамику доходов компании по группам продуктов, то видно, что продажи Windows росли медленнее, чем у любого другого направления.

Поэтому то, что Windows понемногу уходит на второй план неудивительно. Программа «Миллиард установок за два года» выполнена не была, рост продаж в 2019 году составил 4% - до $20,4 млрд. В то же время, бизнес в области серверного ПО и облачных сервисов прибавил 24% и достиг $32 млрд, обогнав продажи офисных продуктов и сопутствующих облачных сервисов. То, что в марте прошлого года, в ходе реорганизации подразделение, занятое разработкой Windows, перестало быть самостоятельной единицей и из компании ушел ветеран Терри Майерсон (Terry Myerson), возглавлявший работу над операционной системой с 2013 года — тоже многими оценено как свидетельство падения важности ОС для руководства Microsoft.

Мнения экспертов относительно того, к чему приведет новое положение Windows разделились. Одни говорят, что она по-прежнему является технологической основой всего стека продукции Microsoft, в том числе - облачного. И ее выпадение из числа приоритетов окажет существенное воздействие на планы клиентов.

Другие указывают на то, что Windows по-прежнему существенная часть бизнеса Microsoft и будет оставаться одним из важнейших продуктов. Однако прогресс не остановить, и Windows, в духе времени, становится, в некотором смысле, облачным сервисом. Таким же, как решение для интернета вещей Azure Sphere, построенного — что удивительно для Microsoft — на Linux.



С финансовой точки зрения проблемы с продажами Windows компенсируются успехами компании в продаже облачных продуктов и сервисов, так что акции компании чувствуют себя неплохо, существенно прибавив за последний год. В конце июля был даже обновлен исторический максимум - стоимость акции на какое-то время превысила 141 долл., Microsoft снова стала самой дорогой компанией в мире.

Случайно или нет, но декларация нового статуса операционной системы совпало по времени с еще одним интересным событием. Когда в середине июля Палата представителей, а несколько позже — и Министерство юстиции США, решили предъявить претензии крупнейшим технологическим компаниям относительно того, что они используют свое положение для навязывания услуг и подавления конкурентов, то вопросы возникли к Amazon, Apple, Facebook и Google, а к Microsoft (при том, что Windows по данным NetShare установлена приблизительно на 87% ПК и ноутбуков) — нет. Если Microsoft действительно удалось убедить власти, что она не монополист (или монополист — но на маловажном рынке) — это, безусловно, большая удача компании.