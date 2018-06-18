От управления активами к управлению всем

Сегодня EAM- и FM-системы активно используются для управления активами предприятия. Однако их потенциал существенно шире, считают в компании RedSys. На их основе могут быть созданы решения для «управления всем».

Активы компании – это не только часть бухгалтерского баланса, которая показывает стоимость имущества предприятия, но и совокупность принадлежащего ему имущества, которым надо максимально эффективно управлять. Для управления материальными активами используются EAM-системы (Enterprise Asset Management), позволяющие сократить затраты на техническое обслуживание, ремонт и повысить производственные параметры оборудования без увеличения затрат и снижения уровня надежности.

В список активов входят также принадлежащие компании здания, сооружения и инфраструктура. Оптимально использовать их, увеличить срок службы и сократить затраты на содержание помогают системы управления эксплуатацией недвижимости (FM-системы).

Материальное и не только

Подходы, заложенные в подобных решениях, с успехом могут быть использованы и при автоматизации других бизнес-процессов, считают в компании RedSys, которая занимается автоматизацией процесса управления активами уже около 10 лет. «Любой объект имеет набор характеристик, – рассказывает Николай Кузнецов, заместитель директора центра отраслевых и бизнес-решений RedSys. – При его описании существует проблема разузловки (насколько детально его надо описывать) и проблема классификации (часто объект состоит из нескольких частей, и надо понять, к какому классу его отнести). Кроме того, процессы обслуживания различных объектов существенно отличаются. Но если мы сможем все это грамотно описать, разработать планы действий на неделю, месяц, год, определить, кто должен выполнять те или иные действия, с помощью каких средств он будет это делать, где находятся эти средства, как обеспечить их наличие, сколько мы готовы на это потратить и сколько реально тратим, значит, мы сможем существенно расширить сферы автоматизации потребностей заказчика».

Например, уже существует опыт использования решения для управления активами предприятия IBM Maximо в одной из клиник, где объектом управления стал больной. На его теле были установлены датчики, которые передавали в систему данные о давлении, температуре, частоте пульса пациента и пр. Была составлена технологическая карта, в которой было четко прописано, какие действия должен предпринять персонал в случае возникновения тех или иных инцидентов, какова должна быть очередность этих действий, где взять необходимые для этого материалы – лекарства, шприцы и пр.

Правильно описав и классифицировав любое движимое и недвижимое имущество компании, можно привести процесс управления им к единой схеме: характеристики-процесс-деньги, уверены в RedSys. Тем более, что число ИТ-инструментов для описания всей совокупности этих объектов постоянно растет. Например, в IBM Tririga появились более совершенные по сравнению с IBMMaximо инструменты, такие как управление бизнес-процессами, поэтажные планы, совершенная система геоинформационной локации, расширенные возможности описания характеристик объектов и пр. «Попробовав новые инструменты, мы поняли, что можно привлекать к управлению недвижимостью все новые и новые подразделения, такие как отдел маркетинга, служба безопасности и служба взаимоотношений с клиентами и другие. – говорит Николай Кузнецов. – Таким образом нам удалось перейти от управления оборудованием к управлению более широким спектром сущностей и решению большего круга задач».

Неожиданные возможности

Решения, созданные для управления активами, могут быть с успехом использованы в сфере управления мотивацией персонала, в частности, для расчета премиальных. Классические ERP-системы решают эту проблему с финансовой точки зрения. Однако сделав прозрачными множество показателей деятельности сотрудника, например, число отработанных им заявок, качество этой работы и пр., можно предоставить ему возможность в режиме онлайн контролировать, какая премия ему уже начислена и что можно предпринять для того, чтобы ее увеличить.

Компетенции RedSys в управлении активами



Источник: RedSys, 2018

Еще одно перспективное направление – сбор и обработка данных от многочисленных датчиков, устройств пользователей или биллинговых систем, а также из социальных сетей, браузеров и пр. Как правило, все они поставляются в различных форматах, а их качественное описание и классификация позволяют получить множество самой разнообразной информации, необходимой в работе всех подразделений компании.

«RedSys обладает экспертизой по всем этим направлениям – начиная от управления оборудованием и заканчивая работой с большими данными, предиктивной аналитикой и пр.», – говорит Николай Кузнецов. Благодаря наличию в продуктовом портфеле компании решений как от иностранных, так и от российских вендоров, а также продуктов собственной разработки и с открытым кодом, она готова работать с предприятиями любого масштаба бизнеса как в коммерческом, так и в государственном секторе.

Широкий спектр решений и активная позиция на рынке позволяют решать нестандартные задачи и покрывать области, до которых автоматизация по каким-либо причинам не дошла или необходима частичная замена устаревших решений.

При этом речь не идет о внедрении одного, закрывающего все потребности бизнеса программного продукта. В арсенале RedSys около 15 систем, способных решить самый широкий спектр задач заказчика. И начинать лучше с больших данных – сбора всевозможной информации, уже имеющейся в различных информационных системах, и формирования на их основе отчетности и аналитики. Возможно, в ходе этого процесса станет понятно, что существует спектр задач, которые еще недостаточно автоматизированы, и эти пробелы можно заполнить решениями, которые уже существуют у RedSys. «Мы можем адаптировать решение под требования бизнеса, а не заставлять его менять бизнес-процессы в соответствии с заложенными в системе алгоритмами», – говорят в компании.

В портфолио RedSys уже имеется есть целый ряд подобных примеров. Так, один из ее клиентов уже в ходе реализации проекта внедрения IBM Maximoрешил перенести в нее систему автоматизации складской деятельности, реализованную ранее на базе Axapta. Другому клиенту удалось сэкономить на покупке нового оборудования благодаря внедрению вместо Oracleраспределенной базы данных. Третий – владелец крупного торгового центра – получил кроме системы управления деятельностью инженерной службы удобный инструмент контроля работы службы безопасности объекта.

Одному из клиентов - представителей корпоративного сектора изначально предложили автоматизацию механизмов управления бизнес-процессами в соответствии с его потребностями. Однако после уточнения задач расширили перечень предлагаемого функционала - управление организационной структурой организации и расчет КПЭ. При этом увеличили конкурентное преимущество, привлекли смежные департаменты заказчика и предложили несколько решений на единой платформе.