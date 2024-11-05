Рынок ИТ для промышленных предприятий постепенно адаптируется к новым условиям. В отрасли полным ходом идет импортозамещение. Однако более половины рынка по-прежнему занимают иностранные решения. Причина — недостаточная зрелось российских аналогов. В реестре российского ПО множество отраслевых продуктов, однако за большей частью из них стоит лишь дорожная карта развития на несколько лет вперед. На создание полноценных решений понадобится время.

Необходимые условия — государственная поддержка и объединение компаний, обладающих необходимой отраслевой экспертизой. При этом важно ориентироваться не только на внутренний рынок. Это значит — внедрять инновации и переходить от простого копирования к созданию уникальных продуктов, востребованных и конкурентоспособных во всем мире. Только так удастся построить полноценную «Индустрию 4.0».