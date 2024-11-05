Цифровизация промышленности 2024
05.11.2024
Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет
Переход на российские решения остается главным двигателем процесса цифровизации промышленности. Государство поддерживает его деньгами, создает отраслевые комитеты, призванные объединить усилия разработчиков. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. Для создания отечественных продуктов, полностью покрывающих функциональность зарубежных, а тем более превосходящих его, требуется время.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка цифровизации промышленности
|№2023
|№2022
|Название организации
|Выручка в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка в 2022 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|3
|Isource
|48 159
|15 948
|202,0%
|2
|1
|Гринатом
|26 296
|18 122
|45,1%
|3
|2
|Softline
|21 518
|17 080
|26,0%
|4
|4
|Сигма
|17 896
|13 953
|28,2%
|5
|—
|Innostage
|12 403
|7 755
|59,9%
Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75%
В этом году в рейтинге CNews Analytics «Крупнейшие поставщики цифровизации промышленности» впервые представлено 100 компаний. Порог входа в его первую половину увеличился со ₽140 млн в 2022 г. до ₽400 млн в 2023 г. По итогам минувшего года выручка топ-50 поставщиков цифровых решений в промышленность выросла на 75%. При этом треть участников рейтинга показали существенный рост, а треть — стагнацию или падение выручки по сравнению с 2022 г. Промышленные предприятия движутся по пути построения «Индустрии 4.0», внедряют искусственный интеллект. В тренде цифровые помощники, предиктивная аналитика и аналитика больших данных, умные закупки. Однако, широкое применение ИИ только начинает набирать обороты, а значит, это — долгосрочная тенденция.Читать полностью
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