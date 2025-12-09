Компании активно переходят на российские системы электронного документооборота (СЭД). Ранее заказчиков устраивала лишь «электронная ручка», теперь отечественные продукты представляют собой многофункциональные решения для выполнения различных бизнес-операций. Компании ожидают, что получат высокопроизводительный и надежный продукт, который при интеграции в существующий ИТ-ландшафт не застопорит работу всего предприятия. На фоне роста зрелости отечественных решений, продолжающейся волны импортозамещения и государственной политики, направленный на максимальный отказ от бумаги, проектов интеграции отечественных систем электронного документооборота становится все больше. CNews Analytics впервые публикует рейтинг, включающий самые масштабные кейсы по внедрению отечественных СЭД в ИТ-периметр различных организаций. В рейтинг вошли комплексные проекты, реализованные российскими разработчиками. Все представленные кейсы публичные. От одного вендора включался лишь один проект — самый крупный и завершенный в период 2022–2025 гг. (или находящийся на финальной стадии внедрения). Проекты ранжировались по количеству пользователей сервиса. Все решения, представленные в исследовании, зарегистрированы в реестре российского ПО.