Около 80% российских госкомпаний перешли на отечественные СЭД
В последние годы системы электронного документооборота (СЭД) превратился из простого решения для маршрутизации документов в платформу для управления бизнесом. Заказчики ожидают, что после внедрения российского продукта в свой ИТ-ландшафт, они получат комплексные платформы, которые свободно интегрируются с другим корпоративным программным обеспечением, легко масштабируются, обладают высокой производительностью, а также располагают встроенными ИБ-инструментами и ИИ-помощниками.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД
|№2024
|№2023
|Название компании
|Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2024 г., ₽млн без НДС
|Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2023 г., ₽млн без НДС
|Динамика выручки 2024/2023, %
|1
|1
|Тензор
|2 725
|2 127
|28,11%
|2
|2
|Directum
|2 264
|1 302
|73,89%
|3
|4
|Digital Design
|1 280
|1 123
|13,98%
|4
|5
|АйДи - Технологии управления
|1 253
|1 057
|18,54%
|5
|6
|ЭОС
|1 233
|1 148
|7,40%
Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%
Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%

Период аврального перехода на российские системы электронного документооборота завершается. Значительная часть государственных организаций, а также крупных предприятий либо уже встроили отечественную СЭД в свой ИТ-периметр, либо подходят к этому этапу. Несмотря на большое количество внедрений подобных систем опрошенные эксперты уверены, что впереди можно ожидать появления проектов, масштабы которых рынок отечественных средств электронного документооборота еще не видел. CNews Analytics опубликовал рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД 2024». Пальму первенства на протяжении трех лет удерживает компания «Тензор». По итогам 2024 г. она заработала на рынке СЭД ₽ 2,7 млрд. На второй позиции, как и годом ранее, расположился вендор программного обеспечения Directum. В минувшем году компания выручила на проектах СЭД ₽ 2,3 млрд. «Бронза» — у компании Digital Design. Проекты по поставке и внедрению СЭД принесли ей почти ₽ 1,28 млрд.
Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics
Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics

Компании активно переходят на российские системы электронного документооборота (СЭД). Ранее заказчиков устраивала лишь «электронная ручка», теперь отечественные продукты представляют собой многофункциональные решения для выполнения различных бизнес-операций. Компании ожидают, что получат высокопроизводительный и надежный продукт, который при интеграции в существующий ИТ-ландшафт не застопорит работу всего предприятия. На фоне роста зрелости отечественных решений, продолжающейся волны импортозамещения и государственной политики, направленный на максимальный отказ от бумаги, проектов интеграции отечественных систем электронного документооборота становится все больше. CNews Analytics впервые публикует рейтинг, включающий самые масштабные кейсы по внедрению отечественных СЭД в ИТ-периметр различных организаций. В рейтинг вошли комплексные проекты, реализованные российскими разработчиками. Все представленные кейсы публичные. От одного вендора включался лишь один проект — самый крупный и завершенный в период 2022–2025 гг. (или находящийся на финальной стадии внедрения). Проекты ранжировались по количеству пользователей сервиса. Все решения, представленные в исследовании, зарегистрированы в реестре российского ПО.
Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник
Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Исполнительный директор компании «АйДи — Технологии управления» Михаил Егоров в интервью CNews рассказал о ключевых трендах на рынке корпоративных систем электронного документооборота (СЭД). Он осветил основные заблуждения компаний при внедрении таких систем и эволюцию ожиданий заказчиков. Также эксперт поделился взглядом на то, как искусственный интеллект и low-code-платформы меняют подход к управлению документами и бизнес-процессами.
Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди
Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

В крупных компаниях количество документов исчисляется миллионами. Искусственный интеллект сокращает время их обработки в десятки рази со стороны может выглядеть идеальным решением. Однако внедрение ИИ-технологий связано с целым рядом рисков и сложностей, а вложения окупаются не всегда. О том, как можно решать проблемы, возникающие при внедрении ИИ в области документооборота, и эффективно использовать его возможности, CNews рассказал Алексей Борщов, менеджер по продуктам искусственного интеллекта группы «Корус Консалтинг».
Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку
Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

Экономическая нестабильность, ужесточение законодательства и дефицит кадров — эти и многие другие вызовы заставляют сегодня предпринимателей активнее искать новые источники конкурентоспособности. В интервью CNews руководитель по развитию направления СЭД+ в компании Directum Иван Агапов рассказал, как бизнес пытается не отставать от современных трендов цифровизации и становится сильнее за счет систем электронного документооборота (СЭД), которые адаптируются к меняющимся условиям.