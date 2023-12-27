Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2023
ИТ-инфраструктура и инженерные системы для дата-центров оказались среди наиболее пострадавших сегментов технологического рынка после ухода иностранных брендов. Тем не менее, это не привело к обвалу рынка. На замену западным вендорам пришли десятки альтернативных производителей из России и Азии, а строительство дата-центров продолжается, так как это — базовой элемент инфраструктуры подобно дорогам, вокзалу или аэропорту. На волне аврального импортозамещения ряд российских вендоров оборудования зафиксировали многократный рост, в то же время не все интеграторы успели быстро сформировать новый пул поставщиков. После турбулентного 2022 г. на инфраструктурном рынке ожидается более плавный рост в 2023–2024 гг.
27.12.2023
Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем
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Поставки СХД и серверов в 2022 г. сократились почти вдвое, и отечественные вендоры не могут полностью заместить ушедшие бренды. Причина заключается в отсутствии высокопроизводительных решений класса enterprise, а также в более высоких ценах по сравнению с продукцией, которая приезжает по каналам параллельного импорта. Проблемы отечественных производителей связаны с нехваткой компонентов, производственных мощностей и специалистов. Согласно одной из оценок, на полное восстановление рынку понадобится не менее 10 лет. Чтобы ускорить процесс импортозамещения регуляторы обсуждают возможность ограничения параллельного импорта ИТ-оборудования.
Поставки СХД и серверов в 2022 г. сократились почти вдвое, и отечественные вендоры не могут полностью заместить ушедшие бренды. Причина заключается в отсутствии высокопроизводительных решений класса enterprise, а также в более высоких ценах по сравнению с продукцией, которая приезжает по каналам параллельного импорта. Проблемы отечественных производителей связаны с нехваткой компонентов, производственных мощностей и специалистов. Согласно одной из оценок, на полное восстановление рынку понадобится не менее 10 лет. Чтобы ускорить процесс импортозамещения регуляторы обсуждают возможность ограничения параллельного импорта ИТ-оборудования.
CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Выручка в 2022 г. с НДС, тыс. ₽
|Выручка в 2021г. с НДС, тыс. ₽
|Рост выручки 2021/2021, в %
|1
|1
|Инфосистемы Джет
|20 188 827
|20 007 762
|0,9%
|2
|-
|Rubytech
|13 136 000
|н/д
|н/д
|3
|-
|Базовые Решения
|10 367 907
|н/д
|н/д
|4
|-
|Скала^р
|10 147 000
|4 839 000
|109,7%
|5
|4
|Inline Technologies
|5 747 000
|3 253 379
|76,6%
Источник: CNews Analytics, 2023
Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров
Читать полностью Выручка ведущих российских поставщиков решений для ЦОД в 2022 г. выросла на треть, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. Особенно удачным год оказался для отечественных производителей ИТ и инженерного оборудования, которые раньше находились в тени глобальных брендов. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, так как потребность в дата-центрах постоянно растет, и они превращаются в неотъемлемый элемент базовой инфраструктуры современного общества.
Выручка ведущих российских поставщиков решений для ЦОД в 2022 г. выросла на треть, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. Особенно удачным год оказался для отечественных производителей ИТ и инженерного оборудования, которые раньше находились в тени глобальных брендов. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, так как потребность в дата-центрах постоянно растет, и они превращаются в неотъемлемый элемент базовой инфраструктуры современного общества.
От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы
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Выручка российских поставщиков ИТ-инфраструктуры в 2022 г. выросла на 38%, однако в динамике наблюдался огромный разрыв между вендорами и интеграторами: если отечественные производители «железа» увеличили оборот почти в два раза, то рост выручки интеграторов оказался ниже уровня инфляции, так как многие проекты заморозили до момента, пока не будет сформирован новый пул поставщиков. В 2023–2024 гг. интеграционных проектов станет больше, а доля проектов на российском оборудовании продолжит увеличиваться.
Выручка российских поставщиков ИТ-инфраструктуры в 2022 г. выросла на 38%, однако в динамике наблюдался огромный разрыв между вендорами и интеграторами: если отечественные производители «железа» увеличили оборот почти в два раза, то рост выручки интеграторов оказался ниже уровня инфляции, так как многие проекты заморозили до момента, пока не будет сформирован новый пул поставщиков. В 2023–2024 гг. интеграционных проектов станет больше, а доля проектов на российском оборудовании продолжит увеличиваться.
CNewsInfrastructure: Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании/бренда
|Выручка в 2022 г. с НДС, тыс. ₽
|Выручка в 2021 г. с НДС, тыс. ₽
|Динамика выручки 2022/2021, %
|1
|-
|Yadro*
|66 000 000
|27 000 000
|144,4%
|2
|-
|Rubytech
|18 330 876
|13 729 829
|33,5%
|3
|1
|Айтеко
|13 061 552
|20 140 318
|-35,0%
|4
|4
|Инфосистемы Джет
|12 915 190
|13 098 570
|-1,4%
|5
|-
|Tegrus
|12 400 000
|10 100 000
|22,8%
Источник: CNews Analytics, 2023
Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании
Читать полностью На рынке систем охлаждения для ЦОД появились десятки новых брендов. Большинство из них по функционалу соответствуют ведущим западным вендорам, однако уступают им в энергоэффективности и качестве сервиса. При этом практически всю продукцию и китайских, и российских брендов собирают на одних и тех же заводах в Шэньчжэне — в РФ отсутствует производство современной компонентной базы для ИТ-кондиционеров. Теоретически наладить производство базовых моделей из комплектующих только российского производства можно уже сейчас. Однако такие изделия будут крайне неэнергоэффективными, утверждает руководитель направления «Системы контроля микроклимата» российского вендора C3 Solutions Александр Ежов. В октябре 2023 г. его компания представила собственную линейку систем охлаждения для ЦОД. Однако на то, чтобы полностью локализовать производство в России, потребуется как минимум несколько лет.
На рынке систем охлаждения для ЦОД появились десятки новых брендов. Большинство из них по функционалу соответствуют ведущим западным вендорам, однако уступают им в энергоэффективности и качестве сервиса. При этом практически всю продукцию и китайских, и российских брендов собирают на одних и тех же заводах в Шэньчжэне — в РФ отсутствует производство современной компонентной базы для ИТ-кондиционеров. Теоретически наладить производство базовых моделей из комплектующих только российского производства можно уже сейчас. Однако такие изделия будут крайне неэнергоэффективными, утверждает руководитель направления «Системы контроля микроклимата» российского вендора C3 Solutions Александр Ежов. В октябре 2023 г. его компания представила собственную линейку систем охлаждения для ЦОД. Однако на то, чтобы полностью локализовать производство в России, потребуется как минимум несколько лет.
Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока
Читать полностью Российский рынок строительства модульных ЦОД не потерял динамику в 2022 году и продолжил рост в 2023. Отечественное производство расширяется, количество заказов растет. Руководитель направления ЦОД центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев рассказал о том, как изменился российский рынок ЦОД и каковы перспективы модульных дата-центров.
Российский рынок строительства модульных ЦОД не потерял динамику в 2022 году и продолжил рост в 2023. Отечественное производство расширяется, количество заказов растет. Руководитель направления ЦОД центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев рассказал о том, как изменился российский рынок ЦОД и каковы перспективы модульных дата-центров.
Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
Читать полностью После ухода западных вендоров на рынке образовался вакуум в области решений климат-контроля и бесперебойного энергоснабжения дата-центров, производственных и промышленных предприятий. Российские и альтернативные азиатские поставщики пока не могут полностью закрыть образовавшуюся брешь, так как их продукты не всегда соответствуют по своим характеристикам, качеству и уровню сервиса ожиданиям заказчиков. Генеральный директор С3 Solutions Дарья Алексанкина считает, что формула успеха для новых поставщиков включает разветвленную партнерскую сеть и максимально широкую линейку продуктов, с помощью которой можно закрыть все потребности в инженерных системах в формате «единого окна». При этом приоритетом для компании C3 Solutions будет развитие собственной линейки ИБП, так как именно энергетика лежит в основе всего.
После ухода западных вендоров на рынке образовался вакуум в области решений климат-контроля и бесперебойного энергоснабжения дата-центров, производственных и промышленных предприятий. Российские и альтернативные азиатские поставщики пока не могут полностью закрыть образовавшуюся брешь, так как их продукты не всегда соответствуют по своим характеристикам, качеству и уровню сервиса ожиданиям заказчиков. Генеральный директор С3 Solutions Дарья Алексанкина считает, что формула успеха для новых поставщиков включает разветвленную партнерскую сеть и максимально широкую линейку продуктов, с помощью которой можно закрыть все потребности в инженерных системах в формате «единого окна». При этом приоритетом для компании C3 Solutions будет развитие собственной линейки ИБП, так как именно энергетика лежит в основе всего.
Евгений Вирцер, «СТИ»: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты
Читать полностью Несмотря на санкции в России наблюдается бум ЦОДостроения. Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» (СТИ) и сооснователь группы компаний Key Point, рассказал CNews о том, что сложности с логистикой, смена вендоров и колебания цен не стали препятствием для запуска новых Tier III и Tier IV площадок на тысячи стоек. Одним из наиболее перспективных направлений являются региональные города с населением свыше 800 тыс. При этом благодаря использованию модульных решений сроки реализации таких проектов сокращаются до минимума.
Несмотря на санкции в России наблюдается бум ЦОДостроения. Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» (СТИ) и сооснователь группы компаний Key Point, рассказал CNews о том, что сложности с логистикой, смена вендоров и колебания цен не стали препятствием для запуска новых Tier III и Tier IV площадок на тысячи стоек. Одним из наиболее перспективных направлений являются региональные города с населением свыше 800 тыс. При этом благодаря использованию модульных решений сроки реализации таких проектов сокращаются до минимума.
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