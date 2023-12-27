На рынке систем охлаждения для ЦОД появились десятки новых брендов. Большинство из них по функционалу соответствуют ведущим западным вендорам, однако уступают им в энергоэффективности и качестве сервиса. При этом практически всю продукцию и китайских, и российских брендов собирают на одних и тех же заводах в Шэньчжэне — в РФ отсутствует производство современной компонентной базы для ИТ-кондиционеров. Теоретически наладить производство базовых моделей из комплектующих только российского производства можно уже сейчас. Однако такие изделия будут крайне неэнергоэффективными, утверждает руководитель направления «Системы контроля микроклимата» российского вендора C3 Solutions Александр Ежов. В октябре 2023 г. его компания представила собственную линейку систем охлаждения для ЦОД. Однако на то, чтобы полностью локализовать производство в России, потребуется как минимум несколько лет.