Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем

Поставки СХД и серверов в 2022 г. сократились почти вдвое, и отечественные вендоры не могут полностью заместить ушедшие бренды. Причина заключается в отсутствии высокопроизводительных решений класса enterprise, а также в более высоких ценах по сравнению с продукцией, которая приезжает по каналам параллельного импорта. Проблемы отечественных производителей связаны с нехваткой компонентов, производственных мощностей и специалистов. Согласно одной из оценок, на полное восстановление рынку понадобится не менее 10 лет. Чтобы ускорить процесс импортозамещения регуляторы обсуждают возможность ограничения параллельного импорта ИТ-оборудования.

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CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров

№ 2022 № 2021 Название компании Выручка в 2022 г. с НДС, тыс. ₽ Выручка в 2021г. с НДС, тыс. ₽ Рост выручки 2021/2021, в %
1 1 Инфосистемы Джет 20 188 827 20 007 762 0,9%
2 - Rubytech 13 136 000 н/д н/д
3 - Базовые Решения  10 367 907 н/д н/д
4 - Скала^р 10 147 000 4 839 000 109,7%
5 4 Inline Technologies 5 747 000 3 253 379 76,6%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров

Выручка ведущих российских поставщиков решений для ЦОД в 2022 г. выросла на треть, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. Особенно удачным год оказался для отечественных производителей ИТ и инженерного оборудования, которые раньше находились в тени глобальных брендов. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, так как потребность в дата-центрах постоянно растет, и они превращаются в неотъемлемый элемент базовой инфраструктуры современного общества.

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От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы

Выручка российских поставщиков ИТ-инфраструктуры в 2022 г. выросла на 38%, однако в динамике наблюдался огромный разрыв между вендорами и интеграторами: если отечественные производители «железа» увеличили оборот почти в два раза, то рост выручки интеграторов оказался ниже уровня инфляции, так как многие проекты заморозили до момента, пока не будет сформирован новый пул поставщиков. В 2023–2024 гг. интеграционных проектов станет больше, а доля проектов на российском оборудовании продолжит увеличиваться.

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CNewsInfrastructure: Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры

№ 2022 № 2021 Название компании/бренда Выручка в 2022 г. с НДС, тыс. ₽ Выручка в 2021 г. с НДС, тыс. ₽ Динамика выручки 2022/2021, %
1 - Yadro* 66 000 000 27 000 000 144,4%
2 - Rubytech 18 330 876 13 729 829 33,5%
3 1 Айтеко 13 061 552 20 140 318 -35,0%
4 4 Инфосистемы Джет 12 915 190 13 098 570 -1,4%
5 - Tegrus 12 400 000 10 100 000 22,8%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Александр Ежов
С3 Solutions

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

На рынке систем охлаждения для ЦОД появились десятки новых брендов. Большинство из них по функционалу соответствуют ведущим западным вендорам, однако уступают им в энергоэффективности и качестве сервиса. При этом практически всю продукцию и китайских, и российских брендов собирают на одних и тех же заводах в Шэньчжэне — в РФ отсутствует производство современной компонентной базы для ИТ-кондиционеров. Теоретически наладить производство базовых моделей из комплектующих только российского производства можно уже сейчас. Однако такие изделия будут крайне неэнергоэффективными, утверждает руководитель направления «Системы контроля микроклимата» российского вендора C3 Solutions Александр Ежов. В октябре 2023 г. его компания представила собственную линейку систем охлаждения для ЦОД. Однако на то, чтобы полностью локализовать производство в России, потребуется как минимум несколько лет. 

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Всеволод Воробьев
«Инфосистемы Джет»

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока

Российский рынок строительства модульных ЦОД не потерял динамику в 2022 году и продолжил рост в 2023. Отечественное производство расширяется, количество заказов растет. Руководитель направления ЦОД центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев рассказал о том, как изменился российский рынок ЦОД и каковы перспективы модульных дата-центров.

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Дарья Алексанкина
С3 Solutions

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров

После ухода западных вендоров на рынке образовался вакуум в области решений климат-контроля и бесперебойного энергоснабжения дата-центров, производственных и промышленных предприятий. Российские и альтернативные азиатские поставщики пока не могут полностью закрыть образовавшуюся брешь, так как их продукты не всегда соответствуют по своим характеристикам, качеству и уровню сервиса ожиданиям заказчиков. Генеральный директор С3 Solutions Дарья Алексанкина считает, что формула успеха для новых поставщиков включает разветвленную партнерскую сеть и максимально широкую линейку продуктов, с помощью которой можно закрыть все потребности в инженерных системах в формате «единого окна». При этом приоритетом для компании C3 Solutions будет развитие собственной линейки ИБП, так как именно энергетика лежит в основе всего.

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Евгений Вирцер
«СТИ»

Евгений Вирцер, «СТИ»: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты

Несмотря на санкции в России наблюдается бум ЦОДостроения. Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» (СТИ) и сооснователь группы компаний Key Point, рассказал CNews о том, что сложности с логистикой, смена вендоров и колебания цен не стали препятствием для запуска новых Tier III  и Tier IV площадок на тысячи стоек. Одним из наиболее перспективных направлений являются региональные города с населением свыше 800 тыс. При этом благодаря использованию модульных решений сроки реализации таких проектов сокращаются до минимума.

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