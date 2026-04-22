Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

В Федеральной службе по финансовому мониторингу России предлагают кардинально сместить фокус правоохранительной работы в сфере противодействия мошенническим финансовым операциям. По мнению главы службы, действующая с июля 2025 г. норма об уголовной ответственности за участие в подобных схемах не способна искоренить проблему в корне, поскольку не затрагивает истинных бенефициаров криминального бизнеса.

Переосмысление видов борьбы

В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) России предложили поменять подход к борьбе с мошенниками, пишут РИА «Новости». Особую тревогу в федеральной службе вызывает массовое вовлечение в дропперские схемы молодежи и детей.

Уголовная ответственность для дропперов — это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Во многих странах ввели уголовную ответственность для дропперов, но это, наверное, не решение. Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников», — сказал Чиханчин.

Дропперы — это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. В апреле 2026 г. это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников, о чем писал CNews.

«Самое печальное, что в сеть дропов попадает очень много молодежи, дети. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточку, привязывают карточку родителей, и по существу становятся дропперами. Это очень печально», — заявил глава Росфинмониторинга.

Кроме того, люди, попавшие в такую схему хотя бы один раз, по словам Юрия Чиханчина, нередко потом вовлекаются в более серьезные преступления.

Уголовная ответственность

С 5 июля 2025 г. вступили в силу поправки в статье 187 Уголовного кодекса (УК) России. Они нацелены на защиту граждан от дропперов, для которых теперь предусмотрена уголовная ответственность.

В частности, мошенникам грозят следующие меры наказания: за передачу доступа к своему счету из корыстных побуждений — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет; за участие в незаконных операциях по указанию третьих лиц — те же меры ответственности; если доступ передает не владелец счета, наказание ужесточается — штраф до 1 млн руб. и тюремный срок до шести лет.

Ренкинг банков

Центральный Банк (Центробанк) России намерен создать ренкинг банков по степени их уязвимости перед операциями дропперов и мошенников, сообщила 18 февраля 2026 г. глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, такая предварительная работа уже проведена, а сейчас в Центробанке думают о том, раскрывать ли полученные результаты.

«Мы решили подготовить так называемый антиренкинг крупных банков по дроппингу, куда включили показатели об объеме переводов, по количеству дропперов в общей базе клиентов. И получился такой очень наглядный срез того, как на самом деле, а не в рекламе, банки борются с мошенниками, борются с дропперами. И мы разослали с согласия банков этот ренкинг тем, кто в нем участвует, чтобы могли посмотреть, на каком месте он находится, и принять меры. И хотелось бы узнать мнение банкиров здесь. Может, все-таки правильнее его публиковать? У нас есть опыт публикации таких ренкингов, например, по жалобам потребителей на банки, на страховщиков, и мы видим, что это работает», — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что публикация ренкинга дропперства простимулирует топ-менеджеров банков проявлять озабоченность и принимать меры для улучшения ситуации.

Глава оборонного ПСБ Петр Фрадков отметил, что ренкинг станет наводкой для мошенников и дропперов — такие недобросовестные клиенты будут стремиться проводить операции через те кредитные организации, где выявлено больше уязвимостей. Он предложил распространять антиренкинг от Центробанка между банками по закрытым каналам.

Публикация только навредит банкам, согласился с Фрадковым заместитель председателя Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Глава ВТБ Андрей Костин возразил, что данные все равно станут известны потребителям. «Я не понимаю, как не допустить этот документ в сеть», — сказал он.

Идею Центробанка России поддержал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов: «Мне кажется, что такой индекс должен быть. Вопрос к чистоте данных пока остается, инструмент молодой, понятно, что нам необходимы какие-то технологические и технические сессии, чтобы выверить точность данных. Какие-то такие вещи надо, наверное, доработать». По его словам, речь может идти не о ренкинге, а об индексе, который показывает здоровое или нездоровое состояние либо отношение банков к дропперству.