Российский разработчик СУБД потратит 1,8 миллиарда на компанию, созданную его гендиректором

Arenadata потратит 1,8 млрд руб. на приобретение компании «Убик», занимающейся решениями в области конфиденциальных вычислений и машинного обучения. Большая часть этой суммы была выплачена префами Arenadata, а основатель Arenadata Виталий Саттаров после сделки возглавил всю Arenadata.

За сколько Arenadata купила «Усик»

Группа Arenadata (юридическое лицо ПАО «Группа «Аренадата») раскрыла подробности приобретения компании «Убик», занимающейся решениями в области конфиденциальных вычислений и машинного обучения. В ходе сделки, состоявшейся в сентябре 2025 г., было приобретено 100% ООО «Убик».

Справедливая стоимость приобретения составляет 1,814 млрд руб. При этом вознаграждение продавцам «Убик» состоит из двух частей. Денежными средствами должно быть выплачено 823 млн руб., из этой суммы на конец 2025 г. было выплачено 336 млн руб.

Вторая часть – это привилегированные акции «Группа «Аренадата» на сумму 991 млн руб. Ранее сообщалось, что 49% доля «Убик», принадлежащая основателю компании, будет конвертирована в префы «Группа «Аренадата».

Государственная Дума «Аренадата» приобрела компанию «Убик», в которую ранее инвестировали ФРИИ и РВК

В 2024 г. «Группа «Аренадата» выпустила привилегированные акции типов «А», «Б», «В» и «Г», которые могут использоваться как для мотивации сотрудников, так и для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний.

На привилегированные акции начисляются номинальные дивиденды – в размере от 1 до 4 коп. на одну акцию (в соответствие с уставом). В то же время ранее компания сообщала, что выпуски префов «Б» и «В» были конвертированы в обыкновенные акции.

Чем занимается и сколько зарабатывает «Убик»

Решения «Убик» применяются в госсекторе, банковской сфере, телекоммуникациях и маркетинге. Основной продукт «Убик» - платформа UBIC DataHub, использующая алгоритмы машинного обучения, статистического анализа и безопасных совместных вычислений (Secure Multi-Party Computation, SCM).

С даты приобретения до конца 2025 г. выручка «Убик» составила 1,47 млрд руб., чистая прибыль – 855 млн руб. В Arenadata отмечают, что если бы данное приобретение произошло в начале 2025 г., то существенного влияния на финансовые показатели группы не произошло.

По мнению Arenadata, финансовые показатели «Убик» после приобретения были обеспечены реализацией совместных проектов с группой, когда клиентам из секторов B2B (корпоративные клиенты) и B2G (государственные клиенты) были предложены комплексные решения по работе с данными. В 2024 г. выручка компании составила 595 млн руб., чистая прибыль – 48 млн руб.

Кому принадлежала «Убик»

ООО «Убик» основана в 2011 г. По данным базы «Контур.Фокус», в 2016 г. 38,6% в компании принадлежало ее основателю и тогдашнему гендиректору Виталию Саттарову, 37% - Алексею Воронину.

Еще 14,9% принадлежали «Фонду посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК), 9,3% - Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ). К 2018 г. доля ФРИИ выросла до 31,6%, доля Саттарова снизилась до 28,2%, доля Воронина до 27%, доля РВК до 13%.

В 2022 г. Воронин вышел из капитала компании, в 2024 г. из капитала компании также вышли ФРИИ и РВК. В то же время среди акционеров компании появился ряд инвестиционных фондов.

«К 2024 году «Убик» уже имел патенты и проекты по конфиденциальным вычислениям, что позволило совершить сделку по продаже стратегическому инвестору (за ним стоят частные фонды), - пояснил CNews источник, близкий к сделке. - Это обеспечило ликвидность и возможность выхода из инвестиций венчурного капитала, что является одной из немногих успешных практик на российском рынке».

В 2025 г. доля Саттарова перешла к «Ксп Кэпитал Управление Активами», которая затем стала единоличным владельцем компании (по всей видимости, она действует в интересах Arenadata).

Ранее Arenadata сообщала, что 49% доля в «Убик», принадлежащая основателю компании, будет конвертирована в привилегированные акции ПАО «Аренадата». По всей видимости, Виталий Саттаров – тот самый человек, который получил префы «Аренадата» в обмен на 49% долю в «Убик».

Примечательно, что после сделки Виталлий Сатаров возглавил всю Arenadata. Как отметили в пресс-службе Arenadata, сделка по покупке «Убик» прошла не только за денежные средства, но и в рамках конвертации акций, «что является стимулом для дальнейшего роста» «Группы «Аренадата».