Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов

Росфинмониторинг объявил аукцион на развитие своей Единой информационной системы, закупая системы хранения данных и комплекс программных инструментов для глубокого лингвистического анализа текстов.

Закупка СХД

Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) потратит 108 млн руб. на покупку систем хранения данных (СХД) и специализированного программного обеспечения (ПО). Закупка осуществляется в рамках развития Единой информационной системы ведомства, деятельность которого направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 11 марта 2026 г. Заявки на участие в конкурсе ведомство принимает до 19 марта. Итоги выбора поставщика подведут 20 марта.

Согласно опубликованным документам, ключевым элементом закупки станет поставка современной системы хранения данных. Оборудование должно быть оснащено двумя резервируемыми контроллерами, работающими в режиме Symmetric Active-Active, и поддерживать установку в стандартный серверный шкаф.

Особое внимание уделено объему и характеристикам накопителей: в составе СХД предполагается использование не менее шестидесяти твердотельных накопителей (SSD) емкостью от 3,84 терабайт каждый, а общий объем кэш-памяти должен составлять не менее одного терабайта. Система должна обеспечивать доступ к данным по протоколам FC и iSCSI, а скорость передачи данных по каждому из портов Ethernet должна достигать не менее 25 Гбит/с.

Критически важным требованием является способность оборудования работать в режиме синхронной репликации с уже имеющимися у заказчика системами хранения данных Yadro Tatlin.Unified, что позволит обеспечить отказоустойчивость и сохранность информации.

Покупают и специализированное ПО

Основная специфика закупки заключается в поставке комплекса узкоспециализированного программного обеспечения для интеллектуального анализа текстов.

Ведомству требуются лицензии на программный инструментарий компьютерного анализа текстовой информации, предназначенный для извлечения фактографических данных.

Этот инструментарий должен осуществлять полный синтактико-семантический анализ русскоязычных текстов, выделяя различные классы сущностей: от именованных (персоны, организации, географические объекты) до специальных, таких как даты, денежные суммы, паспортные данные, ИНН, номера телефонов и адреса.

Программа также должна строить семантические сети, выявлять факты и события, учитывая при этом условные наклонения и отрицания, чтобы избежать ложного выделения несостоявшихся событий. Для выполнения этих функций ПО использует обширные лингвистические ресурсы, включая словари словоизменения, моделей управления предикатов и семантические шаблоны, которые также должны быть доступны для редактирования.

Дополнительные лицензии

Дополнительно закупаются лицензии на инструментарий для выявления информационных дублей. Это ПО должно анализировать поступающие документы, извлекать ключевые признаки и сравнивать их с уже имеющимися в базе данными для обнаружения совпадений. Еще одним компонентом станет программа категоризации текстов, которая на основе лексических профилей и векторной модели будет определять тематическую принадлежность сообщений, позволяя гибко настраивать параметры поиска и использовать сложные поисковые выражения.

Завершает комплект поставки две лицензии на поисково-аналитическую систему. Одна из них рассчитана на неограниченное количество пользователей, другая — не более чем на 20. Обе лицензии предполагают широкий функционал: от полнотекстового и нечеткого поиска с учетом морфологии до поиска по объектам и их атрибутам. Система должна обеспечивать индексацию документов в популярных форматах, предоставлять инструменты контент-анализа, поддерживать горизонтальное масштабирование и иметь развитые средства администрирования.

Критически важным для всего закупаемого ПО является требование совместимости на уровне программных интерфейсов: инструменты анализа, поиска и категоризации должны быть интегрированы друг с другом для работы с семантической разметкой текстов. Все программное обеспечение должно функционировать под управлением операционной системы Astra Linux.

Антон Мушинский

