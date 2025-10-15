Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Совместные испытания безвентиляторных платформ Blok подтвердили их полную совместимость и работоспособность с новейшей операционной системой Astra Linux SE 1.8. Получены официальные сертификаты совместимости по программе Ready for Astra. Группа «РТСофт» и «РусБИТех-Астра» в рамках технологического партнерства завершили валидационные испытания модернизированной платформы BLOK на совместимость с актуальными версиями операционной системы Astra Linux Special Edition. Цель испытаний – предоставить отечественным потребителям максимальные гарантии совместимости, снизить риски и затраты при разработке, производстве критичных к надежности и безопасности целевых систем и обеспечить минимизацию стоимости их владения.



Результаты испытаний

В испытаниях использовались высокопроизводительные платформы Blok Industrial/Rugged на базе 13-го поколения (Raptor Lake) процессоров Intel Core i7 под управлением современных релизов ОС Astra Linux Special Edition. Испытания подтвердили корректность работы целевого оборудования с ядрами 6.1 и 6.6 для исполнения Astra Linux SE 1.8. Состав проверок: установка ОС штатными средствами, проверка ее работы, нагрузочное тестирование, поддержка интерфейсов ввода-вывода (4 x GEthernet, USB 2.0/3.0, SATA III, HD Audio, последовательные порты), встроенного GPU и видеовыходов DisplayPort в режиме 4К.

ОС Astra Linux 1.8 отвечает требованиям ФСТЭК, сертифицирована по основным стандартам информационной безопасности (ИБ), имеет встроенные профили настроек СЗИ для различных сценариев использования, обеспечивая высокую степень защиты данных и ИБ. Промышленные компьютеры серии Blok предназначены для создания ответственных систем с длительным жизненным циклом. Разработаны и произведены в России в рамках промышленных стандартов для атомной энергетики и ГОСТ РВ.

Промышленные компьютеры Blok под управлением сертифицированной ОС Astra Linux, имеющей собственные средства защиты для работы с доверенной информацией, включая гостайну, предоставляют российским пользователям удобную и надежную аппаратно-программную среду для генерации конечных решений с длительным жизненным циклом на рынках электроэнергетики, атомной энергетики, ОрВД, нефтегазовой индустрии, телекоммуникаций, транспорта и других объектах критической инфраструктуры.

Гарантия на аппаратные платформы Blok – от 3 до 7 лет. Дополнительную информацию о продуктовых линиях BLOK можно посмотреть на сайте https://blok.rtsoft.ru/

