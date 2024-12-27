Yadro начинает полевые тестирования 4-сокетных серверов

Компания Yadro объявила о приёме заявок на демонстрационное тестирование четырёхпроцессорных серверов V240 G3 в форм-факторе 2U. Пилотные образцы, успешно протестированные в лаборатории компании, передадут одному из ключевых технологических партнеров до конца декабря. С января 2025 года Yadro начнет предоставлять демо-платформы заказчикам на основе полученных запросов.



Максимальная производительность благодаря четырем процессорам

Выход первых четырёхпроцессорных серверов Yadro был анонсирован на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде в мае этого года, где был продемонстрирован инженерный концепт.

Новые серверы Yadro V240 G3 обеспечивают максимальную производительность благодаря четырём процессорам с поддержкой до 240 ядер и оперативной памяти 16 ТБ. Модель предлагает до 28 отсеков для накопителей SFF, обеспечивая гибкость настройки хранилища и высокую скорость ввода-вывода благодаря полной поддержке NVMe. Оптимизация TCO достигается за счёт объединения вычислительных ресурсов двух двухпроцессорных серверов в единую компактную систему в форм-факторе 2U.

Новые серверы Yadro V240 G3 обеспечивают максимальную производительность благодаря четырём процессорам

Четырёхсокетные серверы Yadro V240 G3 предназначены для работы с наиболее ресурсоёмкими приложениями с высокими требованиями к вычислительным ресурсам, такими как виртуализация, высоконагруженные СУБД, аналитические и ERP-системы, электронная коммерция и банковские системы, а также обработка больших данных. Такие решения являются оптимальным выбором для крупных компаний из сферы финтеха, телекома, транспорта и логистики, промышленности и нефтегазовой индустрии, которые ежедневно выполняют многопоточную обработку данных.

«Серверы с четырьмя сокетами сегодня востребованы в различных отраслях, где требуются мощные вычислительные ресурсы. Они подходят для выполнения самых ресурсоемких задач в корпоративных и облачных системах, связанных с критическими данными, высокой нагрузкой и вертикальным масштабированием, – отмечает Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro. – Стоит также отметить эффективную обработку пиковых нагрузок, которые гибко распределяются между процессорами, обеспечивая стабильность работы и сокращая время выполнения сложных задач».