Российские разработчики игр будут платить дополнительный 30%-ный налог в пользу США

Российские разработчики игр получили новый удар из-за конфронтации России с «недружественными странами». Крупный цифровой магазин видеоигр Steam от компании Valve начал взимать с них дополнительный налог в 30% со всех платежей в пользу США.



Налог в пользу США

Для разработчиков игр, являющихся российскими налоговыми резидентами, вводится 30% налог со всех платежей в пользу США. Письма от компании Valve с информацией об этом начали приходить на почту российским разработчикам игр. С документом ознакомился Нabr.

Причина объясняется тем, что в августе 2023 г. Россия приостановила действие некоторых своих налоговых соглашений с различными странами, включая США. В ответ Соединенные Штаты приостановили действие нескольких статей Налоговой конвенции с Россией 1992 г., решение вступает в силу 16 августа 2024 г.

«Сюда входит раздел роялти, поэтому ставки удержания платежей Steam российским налоговым резидентам будут автоматически изменены на 30 % (с договорной ставки в 0 %) на эту дату и применяться к будущим платежам», — говорится в письме. Речь идет только о продажах игр на территории США, деньги полученные от продажи игр в других регионах не будут обложены дополнительным 30% налогом, уточнил Нabr.

VanDulti с сайта Pixabay Американская платформа обложила российских разработчиков игр дополнительным налогом

Steam — крупнейший цифровой магазин видеоигр компании Valve. По данным Group-IB на август 2022 г., на Steam зарегистрированы около 120 млн геймеров, а число продаваемых на этой платформе игр превысило 50 тыс.

Отмена соглашения о двойном налогообложении

Министерство финансов США в июне 2024 г., как писало РИА «Новости», объявило, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между США и Россией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а также действие сопровождающего ее протокола. Приостановка вступает в силу 16 августа 2024 г. и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения, сообщил минфин США.

«Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от восьмого августа 2023 г. о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола», — добавили в американском министерстве финансов.

Восьмого августа 2023 г. на российском портале правовых актов был опубликован Указ Президента Владимира Путина о приостановлении Россией действия отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с рядом государств, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Японию и несколько европейских стран, которые входят в перечень недружественных.

Зависимость российского игрового рынка от западных стран

Отрасль игровой индустрии не может существовать в изоляции из-за высоких затрат на разработку и маркетинг, которые не окупаются размером внутреннего рынка. В результате многие студии перебирались за рубеж. Оставшиеся в России с 2022 г. столкнулись с трудностями: они лишились доступа к глобальному рынку и программным ресурсам, на которых строили свою деятельность.

90% поставщиков контента были зарубежные. Российские разработчики также использует зарубежные инструменты — движки (например, Unreal), графическое ПО и т.д. Российские игры продвигались через зарубежные платформы (в частности, Steam), трансляции велись также через зарубежные платформы (например, Twitch), мобильные приложение продавались через зарубежные магазины приложений (App Store, Google Play).