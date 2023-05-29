Крупнейшие ИТ-компании: Мы лучше потратим деньги на искусственный интеллект, чем повысим зарплаты программистов

Microsoft не повышает зарплаты рядовым сотрудникам – вместо этого она вкладывает деньги в искусственный интеллект. Попутно ее топ-менеджеры зарабатывают миллионы долларов в год и становятся крупными миллионерами, продавая акции корпорации направо и налево. Это выводит работников из себя – им не только не платят больше за хорошую работу, которая привела к росту прибыли и выручки Microsoft, но и грозят увольнением.

ИИ вместо человека

Крупные компании в сфере информационных технологий стали инвестировать деньги в искусственный интеллект, а не в индексацию зарплат своих рабочих. Так поступают и те фирмы, у которых полный порядок с финансами, несмотря на стагнацию общемировой ИТ-отрасли, с падением продаж и увольнением десятков тысяч специалистов.

Как пишет The Register, один из примеров компаний с подобной расстановкой приоритетов – софтверный гигант Microsoft. Она отказалась повышать зарплаты своим сотрудникам, но при этом продолжает вкладываться в искусственный интеллект, равно как и в его разработчиков. Microsoft инвестирует немалые суммы, в частности, в компанию Open AI, чья нейросеть ChatGPT с недавних пор используется, например, в поисковике Bing.

Дайте слово топ-менеджерам

Как пишет The Register, Microsoft гораздо охотнее вложится в ИИ, чем потратит ту же сумму на рост окладов своих сотрудников, прямым текстом говорит директор по маркетингу корпорации Крис Капоселла (Chris Capossela). Также он отметил, что самым важным поводом для увеличения заработной платы сотрудников в корпорации является стоимость акций. А ценные бумаги растут, в том числе, когда корпорация публикует хорошие финансовые результаты.

И здесь в словах Капоселлы есть противоречие. В конце апреля 2023 г. Microsoft опубликовала финансовый отчет за III квартал финансового 2023 г., который завершился для нее 31 марта 2023 г., и в нем говорится о росте и выручки корпорации, и ее чистой прибыли. Конечно, некоторые показатели все же просели на фоне глобальных экономических проблем, но Microsoft, в отличие от Intel, не ушла в глубокий минус.

На финансовые результаты Intel повлияли плохие продажи процессоров, а у Microsoft не очень хорошо продается Windows, поскольку в мире и особенно в России спад спроса на ПК и ноутбуки. Но в итоге за отчетный период выручка Microsoft составила $52,9 млн, что на 7% больше год к году. Чистая прибыль остановилась на отметке в $18,3 млрд, и это 9-процентный прирост за год.

Деньги есть, но вы держитесь

Финансовый успех в первой четверти 2023 г., как оказалось, вовсе не повод, чтобы позволить сотрудникам зарабатывать больше. Размеры их доходов были заморожены, что вызывает крайнее недовольство среди них, пишет The Register.

Среди тех, кто не испытал радости от решения руководства не повышать никому зарплату, нашлись и те, кто критикует лично генерального директора Microsoft Сатью Наделлу (Satya Nadella), и логика в этом прослеживается. В конце января 2023 г. выяснилось, что пока тысячи сотрудников корпорации лишаются работы, а другие, фактически, теряют доходы на фоне отсутствия роста зарплаты и повышения цен буквально на все, Наделла не отказывает себе в прибавке к собственной зарплате.

CNews писал, что в октябре 2022 г. зарплата Наделлы внезапно выросла на 10%. Таким образом, по итогам всего 2022 г. глава софтверной корпорации, под руководством которого она начала массово третировать россиян, заработал около $2,5 млн. это примерно по

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$208,3 тыс. в месяц или около 16,66 млн руб. в месяц по курсу ЦБ на 29 мая 2023 г.

Акции на продажу

Топ-менеджеры Microsoft тоже знают, как повысить свое благосостояние и при этом не зависеть от положения компании, в которой они работают, на мировом рынке. Упомянутый Крис Капоселла, как пишет The Register, в середине мая 2023 г. избавился от части принадлежавших ему акций Microsoft, продав их на сумму более $2,85 млн. А еще немного раньше он сделал то же самое, выручив $1,55 млн. Таким образом, он смог «обналичить» около $4,4 млн, которые теперь может тратить на что угодно.

Microsoft заявила, что «владения Capossela значительно превышают требования, установленные советом директоров Microsoft. Эта продажа является частью личного планирования Криса и не отражает каких-либо изменений в его стремлении к успеху компании», – говорится в заявлении компании.

Моральный дух никто не ценит

The Register пишет, что перечисленное не самым лучшим образом отражается на моральном духе работников Microsoft. Гендиректор компании получает солидное повышение оклада, крупный топ-менеджер продал акции на миллионы долларов, а сама компания купается в деньгах, демонстрируя отменные финансовые показатели. А зарплаты рядовых сотрудников, которым посчастливилось не попасть под сокращение, не растут, что вынуждает их ощущать на себе последствия постоянной инфляции.

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И при всем этом корпорация позволяет себе инвестировать в другие компании, в частности, в разработчиков искусственного интеллекта. Как подобное отношение к персоналу отразится на Microsoft и на компаниях, решивших взять с нее пример, неизвестно.