У Apple масштабный сбой. Россиянам закрыт доступ ко всем сервисам

В России перестали работать App Store, Apple Music, и другие востребованные сервисы Apple, в том числе «Почта». Они не функционируют при подключении с российского IP, но если его сменить на иностранный, все начинает работать. Apple не комментирует происходящее.

У Apple все поломалось

Россияне, владеющие смартфонами и планшетами Apple, столкнулись с запретом доступа ко всем основным сервисам компании. Первым об этом сообщил профильный ресурс iPhones.ru.

К моменту выхода материла российские пользователи не могли подключиться к сервисам «Погода», «Акции», Apple Music, Apple TV, «Почта» и FaceTime. В данном случае все зависит от оператора – часть сервисов недоступны в сети одного, но работают в сети другого, и наоборот.

В некоторых случаях пользователи жалуются на недоступность даже официального сайта Apple.

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Редакция CNews убедилась, что все также зависит от региона подключения абонента. К примеру, погодный сервис Apple к моменту выхода материала отказывался функционировать в столичной сети «Билайна», но при этом запускался в «Билайне» в Ростовской области.

Антироссийский сбой

Зарубежные пользователи на недоступность перечисленных сервисов не жалуются. Редакция CNews выяснила, что при подключении к ним с IP-адресов других стран каждый из них начинает работать стабильно.

Сервис «Погода» стал максимально неинформативным

Таким образом, пока Apple не решит проблему, россиянам придется пользоваться средствами обхода блокировок для доступа к App Store или к электронной почте. Представители Apple на 17:00 22 июля 2022 г. по Москве происходящее не комментировали.

По информации Hi-tech Mail.ru, больше всего жалоб на неработоспособность сервисов Apple поступает от абонентов «Мегафона». В компании это отрицают. «Сеть “Мегафона” работает штатно, – заявили CNews представители оператора. – Проблем, которые могли бы повлиять на работу сервисов, нет».

Опасения оправданы

Что именно послужило причиной неработоспособности сервисов Apple у пользователей с российским IP, неизвестно. Однако Apple неоднократно доказывала, что умеет закрывать доступ к ним для россиян.

«Акции» доступны в сетях ряда операторов

Apple в числе первых поддержала антироссийские санкции. Она ушла из России еще в самом начале марта 2022 г. и возвращаться пока не планирует, хотя и вынуждена поставлять устройства в страну для ремонта и замены по гарантии во избежание нарушения договоренностей с российскими контрагентами.

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Ярким примером отчуждения Apple россиян от своих сервисов является платежная система Apple Pay. Она заработала в России осенью 2016 г., но спустя пять с половиной лет Apple выгнала россиян из нее.

Поначалу в Apple Pay перестали приниматься карты Visa и MasterCard российских банков, поскольку эти платежные системы больше не работают в России. Позже Apple отключила поддержку отечественной платежной системы «Мир», хотя признала ее существование еще летом 2021 г. На 22 июля 2022 г. Apple Pay в России не функционировала. Все лазейки, найденные пользователями и позволяющие вопреки санкциям расплачиваться при помощи iPhone или Watch, компания прикрыла.

Надежда еще теплится

Вероятность того, что неработающие в России сервисы Apple – это всего лишь сбой, пока сохраняется. Пользователи и раньше сталкивались с подобным.

Например, в мае 2019 г. по всей России перестал работать сервис «Погода», притом «симптомы» были идентичными – при подключении с российского IP он не функционировал, но стоило только настроить подмену IP-адреса, как все начинало работать как надо.

«Погода» в мае 2019 года

Также, как сообщал CNews, «Погода» не работала в том случае, если сервис самостоятельно определял местоположение устройства. Если вписать нужный город вручную, информация о погоде появлялась.

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В мае 2019 г. проблема с сервисом «Погода» поразила устройства избирательно – некоторые пользователи iPhone сообщали, что у них все в порядке. Решение проблемы заняло у Apple около суток.