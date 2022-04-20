Российскому бизнесу могут разрешить расчеты в криптовалюте

ФНС попросила Минфин разрешить российским компаниям использовать криптовалюту при взаиморасчетах в рамках внешней торговли. Это подразумевает возможность оплачивать, к примеру, биткоинами импорт и получать биткоины за экспорт. Минфин инициативу ФНС в целом поддерживает, но считает, что она нуждается в глубокой проработке.

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Российский бизнес может получить возможность вести расчеты в криптовалюте, пишут «Известия». Такое послабление будет касаться исключительно экспортных и импортных операций, то есть, другими словами, внешней торговли.

На момент публикации материала власти рассматривали возможность предоставления бизнесу такой возможности. Идея превратить виртуальные деньги в платежное средство при внешней торговле принадлежит Федеральной налоговой службе России (ФНС).

Свои предложения Служба озвучила в замечаниях к законопроекту «О цифровой валюте», разработанному российским Минфином. Само министерство одобрило идею ФНС, но отметило, что, что она требует проработки.

При этом в самом законопроекте говорится о прямо противоположном. Текст документа гласит, что в России полностью запрещается использование токенов для оплаты товаров, услуг или работы. Использовать криптовалюту Минцифры разрешает исключительно в качестве инструмента для инвестиций.

Всегда есть путь обхода

Свои замечания к законопроекту Минфина ФНС направила, опираясь на четко прописанную в его тексте формулировку, позволяющую обойти запрет. В документе сказано, что ограничения на операции с криптовалютой не будут действовать в случае, «если иное не предусмотрено настоящим законом».

Вероятность того, что российским компаниям разрешат вести расчеты в биткоинах, отлична от нуля

Эксперты ФНС ухватились за это. Предложение ведомства заключается в добавлении в законопроект еще одной формулировки, которая звучит так: «Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте».

Другими словами, ФНС попросила Минфин сделать исключение для бизнеса. Юрлица (и, возможно, индивидуальные предприниматели) все же смогут расплачиваться криптовалютой, если инициатива Службы будет принята всеми инстанциями.

Также ФНС предложила ввести ограничения для бизнеса по покупке и продаже токенов за рубли. В Службе считают, что такой обмен должен вестись только в криптокошельках и на криптобиржах.

Не все так гладко

Несмотря на то, что Минцифры в целом одобрило идею ФНС, до внесения новых правок в текст законопроекта дело на 20 апреля 2022 г. еще не дошло. Под предложением ФНС Министерство поставило пометку «поддерживаем частично».

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Ведомство отметило, что над этим вопросом следует поработать, и что, возможно, для его решения потребуется регулирование в других действующих в России законах.

Шанс на успех есть

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что внешняя торговля с оплатой в криптовалюте вовсе не требует полной синхронизации со всеми действующими законами. Такого мнения придерживается, в том числе, руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Он считает, что для этого будет вполне достаточно, чтобы «законы стран контрагентов по сделке допускали использование цифровых денег в качестве средства платежа».

Максим Башкатов добавил, что законодательство большинства стран не содержит норм по запрету на расчеты в токенах. В судебной практике подобные случаи тоже отсутствуют.

Однако расчеты в криптовалюте во внешней торговле могут расцениваться другими государствами как попытка России обойти наложенные на нее санкции, считает Башкатов. Это касается, в первую очередь, пятого пакета европейских санкций, принятого в начале апреля 2022 г. Помимо прочего, он запрещает операторам криптовалютных кошельков оказывать российским резидентам услуги, а также вести учет и хранение криптоактивов на сумму более 10 тыс. евро. Максим Башкатов добавил, что многие криптобиржи и майнинговые пулы уже заявили о своей готовности полностью соблюдать введенные против России санкции.

Запрет еще вполне реален

На апрель 2022 г. криптовалюта в России находилась под угрозой полного запрета. На этом с января 2022 г. усиленно настаивает Центробанк.

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Российские власти позицию регулятора пока не разделяют. О важности токенов для России как для страны в целом еще в январе 2022 г. заявил лично Президент России Владимир Путин. С его слов, в сфере криптовалют Россия располагает целым рядом конкурентных преимуществ перед другими государствами, в особенности в майнинге. К ним относятся «профицит электроэнергии» и «хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры». Более того, Владимир Путин подчеркнул, что Центробанк «не стоит на пути технического прогресса». Минфин тоже не поддерживает Центробанк.

В начале апреля 2022 г. ситуация вокруг статуса криптовалют в России получила новый виток развития. CNews писал, что власти запланировали до конца 2022 г. признать токены имуществом. Если так случится, то владеющие виртуальными деньгами россияне будут обязаны отчитываться об операциях с ними в налоговые органы. Как следствие, налогов у них прибавится – по предварительным подсчетам, нововведение увеличит поступление налоговых отчислений в казну государства на 20 млрд руб.