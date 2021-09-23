Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO

Softline рассматривает возможность проведения двойного размещения акций. Она может реализовать IPO на Лондонской и Московской биржах. В компании подтвердили, что IPO является одним из вариантов ее стратегического развития. О планах по листингу основатель Softline говорил в начале 2019 г., утверждая, что его компания может выйти на биржу в течение двух-трех лет.

IPO для Softline

Российская компания Softline собирается провести листинг акций, пишет Forbes со ссылкой на неназванный источник, приближенный к компании. С его слов, IPO планируется на Лондонской бирже.

Однако существует вероятность, что Softline решится на так называемый «двойной листинг». Источник Forbes, близкий к организаторам размещения, сообщил, что компания планирует выйти не только на Лондонскую биржу, но еще и на Московскую.

На запрос CNews о подтверждении или опровержении этой информации представители Softline ответили: «Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего создания стоимости на основе глобального присутствия Softline и рассматриваем различные возможности стратегического развития, в том числе путем потенциального размещения акций компании на бирже (IPO)». Однако по-прежнему остается неясным, что могло подтолкнуть компанию именно к двойному листингу, и почему она выбрала именно Московскую и Лондонскую биржу, отбраковав, к примеру, NASDAQ.

Softline интересуется IPO с 2014 года

По данным Forbes, летом 2021 г. Softline провела ряд встреч с инвесторами. В ее планы входит привлечение средств в размере $500 млн. Организатором размещения может выступить российский банк ВТБ.

Компания Softline – это глобальный поставщик различных ИТ-решений и сервисов. Она была основана в 1993 г. и первоначально занималась лишь софт-дистрибуцией. С 1995 г. является авторизованным партнером Microsoft. В настоящее время она работает в государствах Восточной Европы, а также в США и странах Азии. Как сообщал CNews, ее также интересует рынок Северной Африки, для закрепления на котором она в конце сентября 2021 г. купила долю в египетской компании DigiTech. Она занимается цифровой трансформацией других компаний. В 2018 г. доля Softline компании за пределами России составляла 33%, а по итогам финансового 2020 г. этот показатель вырос до 45%.

Планы восьмилетней давности

Впервые о заинтересованности Softline в размещении своих акций стало известно еще в 2014 г. Основатель компании Игорь Боровиков сообщал тогда о планах по выходу на Гонконгскую биржу.

Softline готовилась к листингу в 2014-2015 гг., но в итоге все планы были отменены. Причиной Игорь Боровиков назвал сложившуюся на тот момент геополитическую ситуацию. «Если бы не было изменений в геополитике, мы бы это сделали в 2014-2015 гг.», – заявил основатель Softline.

Полностью отказываться от листинга компания не планировала и собиралась выйти на биржу в 2018 г. Подтверждением этого была отдельная страница на сайте Softline в разделе «Инвесторам», обнаруженная в феврале 2019 г. редакцией CNews, где был прописан план выхода на IPO именно в 2018 г. По всем признакам, эта страница была создана в начале 2015 г.

Тем не менее, в 2018 г. размещение акций Softline вновь не состоялось. В феврале 2019 г. Игорь Боровиков сообщил CNews, что компания выйдет на IPO в течение двух-трех лет. На тот момент он отдавал предпочтение Московской бирже, но не отрицал, что зарубежные ее аналоги тоже рассматриваются.

Новые подтверждения

Весной 2021 г. тема подготовки Softline к IPO всплыла вновь. По данным РБК, новые подтверждения интереса компании к листингу появились в середине мая 2021 г.

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Представители Softline сообщили изданию, что компания рассматривает несколько вариантов своего дальнейшего стратегического развития. В списке, помимо прочего, было и размещение акций на бирже.

На тот момент в компании не уточняли, о каких именно биржах идет речь. Также не назывались и сроки размещения.

Между тем, заявление Игоря Боровикова о выходе Softline на IPO в течение двух-трех лет, сделанное в феврале 2019 г., вполне совпадает по срокам с информацией Forbes о подготовке компании к листингу в Лондоне и Москве.

Следует отметить, что Softline уже имеет опыт работы с Московской биржей. В октябре 2020 г. она разместила на ней облигации со сроком обращения три года и два месяца на сумму 4,95 млрд руб. Ставка купона составила 8,9% годовых.

Финансовые показатели Softline

Компания с 28-летней историей завершила 2020 финансовый год (закончился 31 марта 2021 г.) с ростом целого ряда показателей. Так, за указанный период оборот Softline увеличился на 8,9% год к году и достиг $1,8 млрд.

Самый сильный рост по итогам отчетного периода показали направления облачных технологий (47%), решений в области аппаратного обеспечения (12%) и подписки на программное обеспечение (5,1%). На эти сегменты пришлось соответственно 25%, 13,6% и 28,9% от общего оборота.