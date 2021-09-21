С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом

Минсельхоз начинает создавать ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, рассчитанную как минимум на 300 тыс. пользователей. Зеленый свет проекту дал Владимир Путин, подписавший соответствующий закон в конце 2020 г. В ТЗ на создание системы строгого указания на необходимость использования российского ПО не прописано.

ФГИС прослеживаемости зерна

Как выяснил CNews, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) готово потратить до 136,7 млн руб. на создание федеральной госинформсистемы (ФГИС) прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Под прослеживаемостью подразумевается возможность документально (на бумажных или электронных носителях) установить характеристики зерна, его производителя, последующих собственников и пр. Продуктами переработки зерна по российским законам считаются мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, побочные продукты.

Упомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере, который был запущен ведомством 16 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов станут приниматься до 8 октября, подведение итогов намечено на 15 октября.

Создание этой системы было одобрено Президентом России Владимиром Путиным, который 30 декабря 2020 г. подписал тематический закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в закон “О зерне” и статью 14 закона “О развитии сельского хозяйства”». Кроме того, 10 сентября 2021 г. на официальном портале правовой информации было размещено постановление Правительства, которым премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила взаимодействия зерновой ФГИС с другими государственными ИТ-системами.

В России начинают строить огромную ГИС прослеживаемости зерна

Система соберет данные о производителях зерна, об организациях, осуществляющих его хранение, о партиях зерна (год урожая, место выращивания и пр.), о партиях продуктов переработки, о владельцах зерна, о декларациях соответствия ввозимого в Россию зерна и продуктов переработки, о грузоотправителях и получателях, перевозчиках и др., о потребительских свойствах партий зерна, о закупках зерна для госнужд и в интервенционный фонд сельхозпродукции, о результатах госмониторинга зерна, о документах, подтверждающих факт утилизации зерна, и пр.

В то же время внесению в систему, в частности, не подлежит информация о продуктах переработки зерна, используемых для поставки в розничную торговлю и продажи физическим лицам для личного потребления.

Для анализа, обработки сведений и контроля их достоверности создателю системы необходимо будет обеспечить размещение информации в ней в форме открытых данных.

Масштабы системы

В техзадании тендера на создание ФГИС говорится, что в процессе развития системы доля рынка зерна и продуктов его переработки, по которой будет обеспечена прослеживаемость, достигнет 15% в 2022 г. и 50% в 2023 г.

Система должна обеспечить работу не менее 300 тыс. пользователей, а также не менее 50 тыс. одновременно работающих пользователей «при условии, что со стороны смежной и/или внешней системы, поддерживается достаточная производительность, если эта система задействована в обеспечении работы пользователя».

Система должна обеспечить возможность обработки не менее 50 тыс. обращений в секунду. Время отклика интерфейса пользователя системы должно составлять не более 0,05 секунды, время формирования страницы размером 10 МБ — не более 3 секунд без учета передачи по сети.

Особенности создания системы

Отметим, что несмотря на общий тренд к использованию в госсекторе России отечественного софта, упоминания реестра Российского ПО при Минцифры в техзадании на создание системы ни разу не фигурирует. Впрочем какие-либо конкретные зарубежные продукты в нем также не указаны.

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Создателю ФГИС в части выбора софтверных решений предоставляется практически полная свобода. Исключение составляют СУБД, которая должна являться «свободно распространяемым ПО с открытым кодом», а также софт управления конфигурацией системы, который должен быть реализован на основе открытого ПО.

Редакция ожидает от Минсельхоза пояснений относительно того, почему открытый код предусмотрен только для этих компонентов ФГИС. Кроме того, CNewsпоинтересовался почему в качестве СУБД решено было не использовать какое-либо российское проприетарное решение, и кто впоследствии станет поддерживать открытую СУБД.

Взаимодействие пользователей с системой будет осуществляться через web-интерфейс посредством веб-браузеров для настольных и переносных компьютеров и мобильных устройств. Разработчику необходимо будет обеспечить совместимость web-интерфейса с браузерами, в том числе на мобильных устройствах, которые поддерживают JavaScript синтаксиса ECMA 6 и HTML5.

Технические средства для размещения ПО ФГИС, а также необходимые каналы связи и сопутствующая инфраструктура будут предоставлены разработчику Минсельхозом.

«Исполнитель должен предоставить исходные коды системы, документацию, исходные коды для автоматизации развертывания и управления приложениями, — говорится в ТЗ. — Исполнитель должен разместить исходные коды на систему в виде репозитория с историей изменений на предоставленном государственным заказчиком ресурсе gitlab.mcx.ru».