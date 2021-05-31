Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы

Солдаты США восемь лет хранили в открытом доступе секретные сведения о ядерном оружии армии США на авиабазах в Европе. Они сохраняли их на карточках в школьных приложениях, используемых для запоминания информации, подписывали их своими именами и не ставили никакие пароли. В карточках были детальные сведения, в том числе кодовые слова, пароли, расположения камер наблюдения на военных базах и др.

Солдат допустили до школьного ПО

Американские военные годами хранили секретные данные о местоположении американского ядерного оружия в Европе в открытом доступе. По информации портала Bellingcat, они использовали для этого школьные приложения, которые помогают ученикам запоминать информацию при помощи виртуальных карточек.

Журналист Bellingcat Фок Постма (Foeke Postma) заявил, что солдаты использовали приложения наподобие Chegg, Cram и Quizlet. В них они создавали виртуальные карточки, на которых в деталях описывали все, что так или иначе связано с американским ядерным оружием в Европе. Они сохраняли в них информацию о базах, на которых может храниться такое оружие, а также пароли, секретные коды и т. д.

Карточка, раскрывающая секретные детали о базе США в Нидерландах

Фок Постма отметил, что солдаты по неизвестной причине не стали включать настройки приватности и хоть как-то защищать секретные сведения, которые они размещали в приложениях для детей. В итоге все карточки годами, с 2013 по 2021 гг., находились в открытом доступе, даже с указанием имен их авторов. Более того, в своих профилях в этих приложениях многие солдаты использовали те же фотографии, что и в своих профилях в сети LinkedIn (с 2016 г. принадлежит Microsoft, заблокирована в России).

Как тайное стало явным

При создании карточек солдаты постоянно пользовались сокращениями, распространенными в американской армии. Например, они часто использовали аббревиатуры PAS (protective aircraft shelters, укрытия для самолетов) и WS3 (weapons storage and security systems, системы хранения и безопасности оружия), а все это является частью военных баз с ядерным оружием.

Фок Постма, обнаруживший первые несколько карточек, ввел в поисковую строку Google обе эти аббревиатуры и добавил слово «хранилище» (vault). После этого он быстро нашел множество карточек, созданных военными, каждая из которых находилась в открытом доступе, то есть была доступна абсолютно любому пользователю интернета. На момент публикации материала все они были удалены, но получить к ним доступ по-прежнему можно в «Архиве интернета».

Эта фотография была прикреплена к одному из наборов карточек. На снимке виден макет ракеты с ядерной "начинкой"

В качестве примера Фок Постма привел авиабазу Фолькель (Volkel) в Нидерландах. Несмотря на то, что присутствие на ней американского ядерного оружия было подробно описано в просочившихся документах и заявлениях отставных официальных лиц, голландское правительство по-прежнему считает это секретной информацией.

Данной авиабазе посвящено 70 карточек под общим названием «Учись!» (Study!) из приложения Chegg. Солдат даже пометил в них точное расположение ядерного оружия.

Другой набор из 80 карточек посвящен авиабазе Авиано (Aviano) в Италии, еще одному месту, где может быть расположена часть ядерного потенциала США. Здесь солдаты раскрыли инструкции по реагированию на различные сигналы тревоги, поступающие из WS3.

Фок Постма смог найти сведения о еще нескольких военных базах США в Европе, так или иначе связанных с ядерным оружием. Это Инджирлик (Incirlik,Турция), Геди (Ghedi, Италия), Бюхель (Buchel, Германия) и Кляйне Брогель (Kleine Brogel, Бельгия).

Гигантские объемы информации

Все наборы карточек, обнаруженных журналистами Bellingcat, содержат массу военных определений и сокращений. Их поиск приводит к еще большему количеству наборов с новой информацией.

Одно из вероятных последствий подобного рода утечек

Многие из них содержат не только базовые сведения, но весьма детальные подробности, которые могли бы пригодиться потенциальным противникам США. Например, на некоторых карточках указаны количество камер видеонаблюдения и их расположение на различных базах, информация о датчиках и радиолокационных системах, уникальные идентификаторы значков зоны ограниченного доступа (RAB) для Инджирлика, Фолькеля и Авиано, а также различные кодовые слова.

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Также среди деталей, которые Bellingcat удалось найти в Интернете для некоторых, но не для всех, баз были карточки с подробным описанием зданий, где хранятся ключи от укрытий для самолетов.

Как такое могло произойти

Журналисты Bellingcat уточнили, что в приложениях, которые использовали солдаты, в настройках по умолчанию функция ограниченного доступа к карточкам отключена. Это касается, к примеру, приложения Quizlet – в описании к нему указано, что пользователи сами могут изменить настройки приватности, если захотят.

То же самое сказано и в описании к Cram. Там же приводится инструкция по отключению общего доступа к карточкам.

В разделе вопросов и ответов на веб-сайте Chegg указано, как пользователи могут изменять настройки конфиденциальности своих карточек. При этом нигде явно не говорится, доступны ли они для публичного просмотра по умолчанию.

Иногда военные даже не утруждали себя придумыванием не только паролей, но и псевдонимов и подписывали карточки своими реальными именами. Это относится в первую очередь к картам, созданным в Cram и Quizlet. В ряде случаев в дополнение к именам добавляли еще и фотографии из своих же профилей в соцсетях.

Даже в тех случаях, когда не сразу понятно, кто автор тех или иных карточек, военная база, к которой они относятся, может быть вычислена без особого труда. На некоторых карточках, к примеру, были указаны фразы, которые следует кричать незнакомцу или злоумышленнику, притом на местном языке. Также были перечислены местные законы, названия эскадрильей.

Карточки с деталями о бельгийской военной базе

В качестве примера Фок Постма привел две карточки. На них указано название эскадрильи «701 MUNSS», а также есть фразу, заставляющую кого-то сдать оружие. Она приведена на фламандском языке, и это говорит о том, что эти и другие карты в наборе относятся к авиабазе Кляйне Брогель в Бельгии.