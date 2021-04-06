Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд

Верховный суд США признал Google невиновной в споре с Oracle на тему незаконного использования API языка Java. Разбирательство длилось 11 лет, и различные инстанции признавали победу то за Google, то за Oracle, и за эти годы сумма, которую Google мог бы выплатить в случае проигрыша, выросла с первоначальных $6,1 млрд до $9,3 млрд.

Точка в многолетнем споре

Интернет-гигант Google одержал победу в судебном разбирательстве с компанией Oracle, связанном с Java и Android и длившемся 11 лет. Oracle еще в 2010 г. подала на Google в суд за то, что тот якобы незаконно использовал код Java API в своей мобильной операционке Android. На протяжении всех последующих лет стороны встречались в различных судебных инстанциях, не желая отдавать победу друг другу.

Точку в многолетнем споре поставил Верховный суд США – он вынес решение, что использование Java API носит характер так называемого «добросовестного использования» (fair use – англ.). Если бы дело решилось в пользу Oracle, которая, к слову, еще не владела Java на момент разработки Android, то Google могла бы лишиться почти $10 млрд – именно столько Oracle требовала с нее за незаконное, по ее мнению, использование интеллектуальной собственности.

Google действительно использовала Java API в коде Android – она заимствовала около 11,5 тыс. его строк. С одной стороны, это много, однако общий объем кода API превышает 2,86 млн строк, то есть Google скопировала лишь 0,4% от него. Верховный суд посчитал этот объем недостаточным для признания вины интернет-гиганта, к тому же, по решению суда, эти 11,6 тыс. строк неразрывно связаны с программным кодом Android, к которому Oracle не имеет никакого отношения.

Google не была инициатором иска, она лишь отбивалась от атак Oracle

«Google использовала API для повторной реализации пользовательского интерфейса, заимствовав лишь то, что было необходимо, чтобы позволить пользователям работать в новой и преобразованной программе. Это добросовестное использование», – решил Верховный суд.

Попытка заработать на Google

Java – это объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, к которому Oracle больше десяти лет не имела ровным счетом никакого отношения. Java был разработан в 1995 г. компанией Sun Microsystems, а собственностью Oracle он стал лишь спустя 15 лет.

Oracle купила Sun Microsystems в январе 2010 г., заплатив за нее $7,4 млрд. Вместе с самой компанией она приобрела и ее интеллектуальную собственность, включая часть патентов на Java и библиотек его интерфейсов прикладного программирования (API).

Сразу после закрытия сделки Oracle заявила, что в середине 2000-х годов Google создавала Android поверх языка Java, включая использование API и копирование стандартной реализации по методу «чистой комнаты». При этом, по утверждению компании, она не выплатила роялти за использование чужих наработок.

За возмещением «ущерба» Oracle обратилась в суд северного округа штата Калифорния (США) – она подала иск против интернет-гиганта 12 августа 2010 г., в котором указала, что Google нарушила сразу семь ее патентов. В список вошли патенты за номерами: 7426720 (методика динамической предварительной загрузки классов через клонирование областей памяти из основного рабочего процесса), 6061520 (методика выполнения статической инициализации), 6192476 (контроль доступа к ресурсам), 6910205 (использование гибридных виртуальных и машинных инструкций при интерпретации кода функций), 6125447 (доменная защита для обеспечения безопасности компьютерной системы), 5966702 (методика и реализация предварительной обработки и упаковки файлов с классами) и RE38104 (методика и реализация способа определения ссылок на данные в сгенерированном коде).

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Над Google нависла угроза проигрыша Oracle в суде и лишиться $6,1 млрд – такую сумму Oracle изначально хотела получить от него в случае победы.

Переходящая победа

В апреле 2012 г. присяжные постановили, что интернет-гигант все-таки нарушил патенты Oracle, но всего по одному пункту иска из четырех, касающемуся непосредственного использования кода Java в Android. При этом суд постановил, что использование API не является посягательством на авторские права их разработчиков, чем отверг главную претензию Oracle.

Google незамедлительно обратился в Апелляционный суд в Вашингтоне с требованием пересмотреть решение суда Калифорнии. Расследование продолжилось, и в мае 2014 г., как сообщал CNews, жалоба Google была удовлетворена.

После этого, в октябре 2014 г., Google обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть дело и полностью отменить первоначальное решение суда Калифорнии, но получила отказ. Лишь спустя еще почти два года, в мае 2016 г., невиновность Google была подтверждена, но не Верховным судом, а жюри присяжных в суде Сан-Франциско. К тому моменту Oracle требовала с поискового гиганта все $9,3 млрд вместо первоначальных $6,1 млрд.

В марте 2018 г. в дело вновь вступил Апелляционный суд США. Он признал, что Google в самом деле слишком далеко зашла в использовании Java при разработке Android и действительно нарушила авторские права Oracle. Чтобы определиться с итоговым размером штрафа, Апелляционный суд отправил дело обратно в суд Калифорнии, где и началось в 2010 г. судебное разбирательство между компаниями.

В ответ на это Google же повторно обратилась в Верховный суд, и на этот раз он решил рассмотреть дело. Спустя три года, в начале апреля 2021 г., он вынес вердикт в пользу интернет-гиганта.