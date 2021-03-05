Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает

В России менее чем через неделю может перестать работать фиксированный беспроводной доступ в Интернет, и без выхода в Сеть могут остаться десятки тысяч абонентов. У операторов заканчивается срок разрешения на использование нужных для него частот, а Госкомиссия по радиочастотам не торопится продлять его. Минцифры, однако, утверждает, что этот вопрос должен решиться «в ближайшие дни».

Россия без интернета

Жители России рискуют уже через несколько дней остаться без доступа в интернет. Проблема может коснуться всех абонентов фиксированного беспроводного доступа в Сеть (ФБД), и связано это с истечением у провайдеров срока разрешения на использование требуемых для такого доступа частот.

Как пишет РБК, операторы связи, включая «Мегафон» и «Ростелеком», еще 10 лет назад, 10 марта 2011 г., получили от Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) разрешение на предоставление ФБД на частотах в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, том самом, который в других странах сейчас применяется для строительства сотовых сетей 5G (для них используется немного более широкий диапазон – до 3,8 ГГц). Оно было выдано ровно на 10 лет, то есть 11 марта 2021 г. срок его действия заканчивается, и им придется прекратить обеспечение ФБД для своих абонентов.

Операторы заблаговременно обратились к ГКРЧ с предложением о продлении разрешения – по данным РБК, этот вопрос обсуждался еще в 2020 г. Тем не менее, Госкомиссия до сих пор никак не отреагировала на запросы операторов, и причины ее молчания на момент публикации материала известны не были.

Абоненты ФБД рискуют увидеть на экране эту надпись вместо нужных им сайтов

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году (2021 г. – прим. CNews). Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта (2021 г.) должны будут выключить передатчики», – сообщил изданию неназванный источник, приближенный к Госкомиссии.

Кто пострадает

Диапазон 3,4-3,8 ГГц, как известно, считается наиболее перспективным для запуска сетей 5G в крупных городах, но в России его использование для этих целей на начало марта не представлялось возможным. В настоящее время его делят между собой не только сети фиксированного беспроводного доступа (включая WiMAX), но также земные станции спутниковой связи (ЗССС), командно-измерительные станции спутниковой связи (КИС), радиорелейные линии (РРС) и станции радиолокации (РЛС).

Если ГКРЧ не отреагирует на запросы операторов связи, то менее чем через неделю без интернета могут остаться абоненты, подключение которых к фиксированному проводному интернету по тем или иным причинам не представляется возможным. Как правило, фиксированный беспроводной доступ в Сеть используют корпоративные клиенты операторов.

Один из вариантов решения - переход на проводной интернет

По оценке источников РБК, в настоящее время в России насчитывается более 100 тыс. абонентов ФБД. Отключение передатчиков означает, что им придется либо переходить на проводной интернет, что не всегда экономически обоснованно, либо пользоваться мобильным интернетом, что тоже может подойти не каждому.

На операторах связи это тоже отразится. Они рискуют потерять часть клиентов, что неизбежно приведет к снижению доходов. Или же им придется вложить дополнительные средства для перевода этих клиентов на проводной доступ, что увеличит их расходы.

Надежда есть

На момент публикации материала вероятность того, что сложившаяся ситуация решится в пользу операторов связи и их абонентов, сохранялась. Как рассказал CNews директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров, ГКРЧ готовится к рассмотрению продления сроков использования провайдерами необходимого для ФБД диапазона частот. «В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», – отметил он, добавив, что «российские абоненты не останутся без домашнего интернета».

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Точные сроки проведения заседания Андрей Канцуров не назвал. Вместо этого он предложил альтернативный выход из ситуации для тех компаний, кто не хочет ждать решения Госкомиссии, но он связан с дополнительными затратами. «Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», – сказал он.

Неопределенность с 5G

На момент публикации материала в подвешенном состоянии в России находился не только вопрос о сохранении в стране фиксированного беспроводного доступа в интернет, но и вопрос строительства сотовых сетей пятого поколения. Из-за того, что диапазон 3,4-3,8 ГГц, занятый, в том числе и военными, освобождаться в ближайшем будущем не будет, в стране до сих пор нет ни одной общедоступной сотовой сети пятого поколения (5G).

ГКРЧ регулярно предлагает строить эти сети на «неправильных» частотах, в других странах для этого не применяемых – например, в марте 2020 г. она разрешила использовать для этого непопулярный диапазон 24,25–24,5 ГГц.

Также у России есть возможность построить 5G-сети в диапазоне 4,7-4,9 ГГц, но и с ним все не так просто. Этот диапазон тоже занят, притом на международном уровне – эти частоты используются в системах обнаружения «свой-чужой» в различной иностранной военной технике, даже в самолетах НАТО.

Россия имеет сухопутную границу сразу с несколькими странами НАТО – Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией. Также она граничит с Украиной, которая тоже стремится стать членом этого военно-политического блока. В НАТО входят и США, с которыми у России есть морская граница.

Из-за этого, если в итоге для российских 5G будет выбран именно этот диапазон, то пользоваться этими сетями не смогут десятки миллионов россиян. Согласно международным законам, строить их придется на расстоянии не менее 300 км от сухопутных и 450 км от морских границ, то есть без 5G могут остаться не просто отдельные города и села, но и целые области.

Между тем, существует несколько вариантов по высвобождению действительно правильных частот для 5G, 3,4-3,8 ГГц. Подробнее о них читайте в материале CNews.