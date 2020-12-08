Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена

Подписка на игры и приложения Google Play Pass

В российском Google Play появилась платная подписка на сервис Google Play Pass, который предлагает единый доступ к играм и приложениям без рекламы и встроенных покупок. Другими словами, вместо того, чтобы покупать каждую программу отдельно, Play Pass позволяет скачивать приложения из некоторого списка «оптом» без дополнительной платы по цене подписки.

Компания впервые запустила этот сервис в сентябре 2019 г. в США. В октябре 2020 г. компания заявила, что сервис будет доступен еще в 24 странах, а 8 декабря 2020 г. действие сервиса распространилось на Россию, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику, Перу и Саудовскую Аравию.

Сейчас сервис предлагает доступ к 350 играм и приложениям, размещенным в Google Play. На официальном сайте сервиса написано, что их список будет пополняться. Так в латиноамериканском блоге компании говорится, что по подписке доступно более 700 игр и приложений. Среди них, например, игры Escapists, Terraria, Battle Chasers: Nightwar и Titan Quest.

Цены и требования для установки

Цена на Play Pass в России составит 149 руб. в месяц и 1339 руб. в год. Новые участники программы смогут протестировать работу сервиса бесплатно в течение 30 дней, воспользовавшись пробной подпиской. Администраторы семейной группы могут приглашать до пяти членов семьи.

Google запустила в России подписку на приложения и игры Play Pass в России за 149 руб. в месяц

Пользователям для корректной работы нужен телефон или планшет под управлением Android 4.4 или более поздней версии, а также приложение Google Play 16.6.25 или более поздней версии. Кроме того, чтобы оформить подписку, потребуется личный аккаунт Google, причем групповой аккаунт (например, управляемый школой или организацией) не подойдет.

У Apple есть аналогичный сервис

В 2019 г. Apple создала аналогичный сервис Apple Arcade для iOS, macOS и Apple TV —который дает доступ к более чем 100 играм. С первого дня запуска сервис был доступен жителям 150 стран. К ключевым возможностям Apple Arcade относится кроссплатформенность — пользователь может запустить игру, к примеру, на Apple TV и продолжить играть в нее на MacBook.

В России ежемесячная подписка на этот сервис стоит 199 руб., первый месяц — бесплатный. Доступ могут получить до шести членов семьи. Также возможна поддержка функций «экранное время» и «родительский контроль».