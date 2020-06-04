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Спецпроекты

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

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Бизнес Тендеры Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Правительство Москвы получило разработку новой системы цифровых профилей таксистов, внедрение которой значительно проредит их ряды. Созданием займется компания, не существовавшая до лета 2018 г. и на 74% принадлежащая адвокату сына бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки.

Посчитают всех таксистов

Власти Москвы определили подрядчика, который займется разработкой и внедрением системы цифровых профилей водителей такси. Им стала компания «Интермобилити», созданная в августе 2018 г.

Отбор кандидатов, по данным Forbes, проходил на конкурсной основе, победитель был объявлен 27 апреля 2020 г., а госконтракт между Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и «Интермобилити» был заключен 21 мая 2020 г. Сумма контракта составила 93 млн руб. (номер контракта на сайте госзакупок – 2771035088420000058).

Создание новой информационной системы (ИС) позволит проредить ряды водителей, занятых в сфере пассажирских перевозок. В частности, она позволит исключить из состава таксистом с водительским стажем менее трех лет.

После интеграции системы доступ к перевозке пассажиров будет закрыт для судимых, а также для находящихся в розыске людей. Она будет отсеивать иностранцев и тех, кто хочет работать в такси, но не имеет водительского удостоверения или пользуется поддельными документами.

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В итоге новая разработка «Интермобилити» значительно усложнит доступ в профессию. За счет этого она может повлиять на рост заработка водителей и снизить количество ДТП с участием таксистов.

Технические особенности системы

«Интермобилити» разработает систему цифровых профилей таксистов на базе уже существующего сервиса «Автоматизированной информационной системы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы» (АИС «Таксомотор»). В рамках новой системы каждый таксист получит уникальный личный идентификатор, который вследствие определенных обстоятельств может быть заблокирован. В список возможностей разработки «Интермобилити» войдут, помимо прочего, функция отслеживания времени выхода водителя на линию и база данных с информацией о медосмотре непосредственно таксиста и техосмотре его транспортного средства.

По условиям контракта, «Интермобилити» должна подготовить новую ИС до конца октября 2020 г. Подключение к ней действующих агрегаторов такси должно завершиться в течение ноября-декабря 2020 г.

Мнения «за» и «против»

Внедрение новой системы отсева и контроля водителей такси одобряют не все. К примеру, по словам главы сервиса «Сравни такси» Андрея Азарова, ее интеграция пойдет на пользу только непосредственно разработчику системы, получившему госконтракт, и самим водителям – их доходы после ее запуска увеличатся. В проигрыше, считает Азаров, останутся пассажиры – цены на услуги такси вырастут, а скорость выполнения заказов, напротив, снизится.

Новая ИС способна повысить безопасность клиентов такси, считает управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Он связывает это со статистикой столичного правительства, показывающей, что в настоящее время свыше 40% легальных водителей такси являются иностранцами, водительские удостоверения которых невозможно проверить.

Агрегаторы «Яндекс.такси» и «Ситимобил» пока не готовы комментировать грядущее внедрение новой ИС. Как сообщили их представители, в компаниях пока не знакомы с деталями этого проекта. Представители сервиса Gett полагают, что его работа не пострадает от внедрения новой ИС, но позволит убрать из профессии нелегальных водителей.

В сервисе InDriver, по данным Forbes, пока не определились с мнением о пользе или вреде новой системы. «Среди новых оснований для блокировки назывался запрет на подключение людей с судимостью, но у нас пока не было официальной информации, какие преступления будут иметь значение. Соответственно, пока нет утвержденного проекта, сложно сказать и про изменение количества водителей или доли сервисов пассажирских перевозок в Москве», – отметил представитель проекта.

Почему именно «Интермобилити»

В конкурсе на разработку и внедрение системы контроля таксистов участвовали три компании – АО «Мегаполис Информационные Технологии», ООО «Каспел» и ООО «Интермобилити». Максимальная сумма контракта составляла 112 млн руб., и победителем могла стать «Каспел», запросившая 85,5 млн руб. за выполнение работ. Тем не менее, как пишет Forbes, она не предоставила комиссии доказательств наличия у нее необходимых для выполнения этой работы опыта и кадров.

В итоге победителем стала «Интермобилити», компания, существующая менее двух лет – по данным ЕГРЮЛ, она зарегистрирована в Москве 6 августа 2018 г. с уставным капиталом 1,31 млн руб. Генеральный директор компании – Даниил Титаренко, владеющий 26-процентной долей в ней, а оставшиеся 74% принадлежат Руслану Шумакову. По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за весь 2019 г. составила около 86,6 млн руб.

У Руслана Шумакова с 2003 г. есть доля в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры». В списке совладельцев коллегии также присутствует Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.



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