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Власти готовят для российских разработчиков «антивирусное» льготное кредитование и поддержку внедрения их ПО

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
В рамках мер по поддержке отечественной ИТ-отрасли Минкомсвязи России предложило упростить порядок отбора и поддержки наиболее актуальных в ситуации распространения коронавирусной инфекции проектов. В их числе инициативы, направленные на повышение эффективности удаленной работы, учебы и досуга, а также повышение доступности онлайн-занятости.

Инициатива Минкомсвязи

Российские организации отрасли ИТ, а также разработки и внедрения отечественного ПО смогут претендовать на поддержку со стороны государства «в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Это следует из проекта постановления Правительства, размещенного Минкомсвязи России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, предполагается обеспечить возможность поддержки проектов, направленных на повышение эффективности удаленной работы, учебы и досуга, диагностики и мониторинга состояния здоровья, телемедицины, повышения доступности онлайн-занятости. Кроме того, в документе предлагается поддержать развитие рекомендательных, коммуникационных, игровых сервисов, а также сервисов и платформ для оказания услуг онлайн.

В настоящее время ведется общественное обсуждение документа, которое должно завершиться 28 апреля 2020 г.

Меры поддержки

Проект постановления предусматривает введение механизма субсидирования процентной ставки по кредитам в целях обеспечения для заемщиков льготной конечной ставки на период субсидирования, а также упрощенного порядка отбора ‎и поддержки проектов по ряду действующих постановлений Правительства.

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Минкомсвязи предложило новые меры поддержки ИТ-отрасли

В документе также обозначены направления поддержки отрасли. Это, во-первых, льготное кредитование разработчиков и производителей отечественного ПО на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, обеспечения арендных платежей, ‎а также покрытия кассового разрыва. Во-вторых, поддержка разработчиков отечественного программного обеспечения и решений с использованием цифровых технологий и, наконец, поддержка внедрения отечественного ПО.

Изменения в субсидировании «сквозных» технологий

Проект постановления также предполагает внесение некоторых изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по внедрению и масштабированию отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Эти правила определены постановлением Правительства от 3 мая 2019 г. №550.

Новым документом из майского постановления, в частности, полностью исключается «региональный компонент», то есть ранее фигурировавший в нем термин «региональный проект» заменен на просто «проект».

Кроме того, предложено более развернутое толкование понятия «сквозные технологии». К таковым, в том числе, относят искусственный интеллект, новые производственные технологии, робототехнику и сенсорику, интернет вещей, мобильные сети связи 5G, новые коммуникационные интернет-технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, системы распределенного реестра, квантовые коммуникации, квантовые сенсоры, квантовые вычисления.

«Список 79» и другие предложения Минкомсвязи

Ранее, как сообщал CNews, Минкомсвязи сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в который вошли 79 организаций.

В список попали организации из ключевых подотраслей, к которым причисляются разработка ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, телекоммуникации, телевизионное вещание, информационные агентства.

14 апреля 2020 г. CNews писал о том, что Минкомсвязи определилось с пакетом дополнительных мер поддержки отечественной ИТ-отрасли в условиях распространения коронавируса, который ляжет в основу итоговых предложений доклада Правительству России.

В приоритетный список мер вошли вопросы льготного налогообложения и кредитования, оплаты труда сотрудников и ряд других мероприятий для снижения ущерба ИТ-отрасли от потенциальных простоев и убытков в связи с ограничениями в период распространения коронавирусной инфекции.

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