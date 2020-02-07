Власти потратят 2,2 миллиарда на ИТ-систему слежки за чиновниками

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Минкомсвязи выбрало подрядчика для модернизации информационной системы управления кадровым составом госслужбы

Минкомсвязи провело открытый конкурс на выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» (ЕИСУ КС). Согласно данным Портала госзакупок, победителем стала компания «Кварта ВК», согласившаяся выполнить работы по начальной стоимости контракта – 272 млн руб.

Второе место по итогам конкурса занял «Ростелеком», который готов был выполнить работы за меньшую сумму – 229 млн руб. Ранее «Кварта ВК» неоднократно выигрывала тендеры Минкомсвязи на проведение различных работ, связанных с ЕИСУ КС. Согласно данным базы «Контур-Фокус», за 2019 г. компания выиграла таких тендеров на общую сумму 816 млн руб.

Как создавалась ЕИСУ КС

ЕИСУ КС – это совокупность средств обработки информации и средств телекоммуникаций, используемых для решения наиболее важных управленческих кадровых задач государственной службы. Основной целью создания системы является организация деятельности кадровых подразделений органов госвласти на федеральном и региональном уровнях в составе единой информационной системы.

Развитие Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы обойдется в 2,2 млрд рублей

История системы начинается с 2009 г., когда Минкомсвязи создало Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров. Портал расположен по адресу gossluzhba.gov.ru и обеспечивает доступ граждан к информации о государственной гражданской службе РФ.

Портал стал базой для будущей системы управления кадровым составом государственной гражданской службы. Пилотная версия системы была создана в 2013 г. В 2017 г. Правительство приняло постановление о ЕИСУ КС, согласно которому система стала базовым государственным информационным ресурсом в отношении информации о кадровом составе государственных органов.

Также в постановлении Правительства было сказано, что в рамках системы должны осуществляться обработка справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведение анализа указанных в них сведений и межведомственное взаимодействие в сфере противодействия коррупции в соответствии Национальным планом противодействия коррупции.

2,2 млрд руб. на развитие ЕИСУ КС

Развитие ЕИСУ КС заложено и в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». На это федеральный бюджет в 2019-2021 гг. выделит 2,2 млрд руб.

Федеральный проект ЦГУ предполагает формирование нормативных правовых оснований для применения ЕИСУ КС в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления. К 2021 г. органы государственной власти федерального и регионального уровня вместе с подведомственными организациями будут использовать ЕИСУ КС в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства и хранения электронных личных дел сотрудников в объеме не менее 70%.

К 2024 г. аналогичный показатель будет достигнут органами местного самоуправления и их подведомственными организациями.

Борьба с коррупцией совместно с Администрацией Президента

Кроме того, в ЕИСУ КС должны быть реализованы: подсистемы оценки соответствия специальности, знаний сотрудников и претендентов квалифицированным требованиям для замещения должностей; сервисы дистанционного и интерактивного обучения и повышения квалификации сотрудников; технические решения для информационного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции, соответствующего требованиям информационной безопасности.

Антикоррупционные решения должны соответствовать требованиям по информационной безопасности, в том числе посредством интеграции с информационной системой в области противодействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации Президента.

Состав ЕИСУ КС

ЕИСУ КС состоит из открытого и закрытого контуров. Открытый контур предназначен для предоставления доступа к общедоступной информации, обрабатываемой в системе, к информационным услугам и к функциям общего пользования, оказываемым и реализуемым данной системой.

Закрытый контур является ядром ЕИСУ КС и содержит базу данных системы и сервисы, обеспечивающие доступ пользователей к основному массиву информации, обрабатываемой в системе, а также полному набору информационных услуг и функций, оказываемых и реализуемых системой. В состав закрытого контура также входят сервисы, обеспечивающие регламентированный межконтурный обмен данными. Доступ пользователей к закрытому контуру обеспечивается по защищенным каналам связи.

Официальный портал ЕИСУ КС содержит новости о государственной службе, сведения о вакантных должностях государственных органов и ряда государственных корпораций и организаций, нормативные правовые акты о государственной службе, аналитические материалы о государственной службе, сведений о кадровых резервах, сведения о портале госслужбы, сведения о государственной службе, сведения об образовательных программах и образовательных организациях.

В составе ЕИСУ КС есть целый ряд подсистем. Подсистема организационно-штатной структуры отвечает за формирование организационной структуры штатного расписания и реестра должностей органа государственной власти. Подсистема учета кадрового состава обеспечивает ведение электронных личных дел и учет персональных данных гражданских служащих, учет рабочего времени (включая предоставление справок о месте нахождения госслужащего) и журнал передачи личных дел.

Сбор сведений об интернет-сайтах претендентов на замещение госдолжностей

Подсистема формирования кадрового состава обеспечивает проведение конкурса на замещение вакантной должности (включая автоматическую проверку анкетных данных кандидатов и сведений о доходах и расходах), назначение на должность, перевод на должность в ином государственном органе, изменение денежного содержания, формирование кадрового резерва органа власти, ротацию кадров и увольнение с гражданской службы.

Подсистема прохождения государственной гражданской службы обеспечивает: планирование аттестаций, награды и поощрения, дисциплинарные взыскания, планирование классных чинов и квалифицированных экзаменов, присвоение классных чинов, учет служебных удостоверений, планирование отпусков, планирование и проведение диспансеризации, учет периода нетрудоспособности и командировок.

Кроме того, данная подсистема формирует федеральный резерв управленческих кадров, федеральный кадровый резерв, региональный резерв управленческих кадров и кадровый резерв субъектов РФ. Также в данной подсистеме ведется учет сведений об адресах сайтов в интернете, на которых претенденты на госслужбу размещали общедоступную информацию.

Регистрация запросов бывших чиновников на возможность работы в коммерческих организациях

Подсистема обеспечения соблюдения требований к служебному поведению, урегулирования конфликта интересов и противодействия коррупции обеспечивает: сбор и учет сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; журнал учета межведомственных запросов по справкам, направляемых вне СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия); учет уведомлений о выполнении государственными гражданскими служащими иной оплачиваемой работы; учет уведомлений о склонении государственных гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений; работу комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов; проведение служебных проверка.

Также данная подсистема обеспечивает учет обращений граждан, замещавших в органе государственной власти должности государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по госуправлению этой организацией входили в их должностные обязанности до истечения двух лет со дня увольнения с госслужбы.

Подсистема государственных гарантий государственных гражданских служащих отвечает за пенсионное обеспечение, учета информации о социальном обеспечение государственных гражданских служащих и членов их семей, предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, учет транспортного обслуживания, сведений о компенсации за использование личного транспорта в служебных целях и возмещении расходов.

Еще одна подсистема отвечает за планирование профессионального развития государственных гражданских служащих: оформление и сбор заявок на обучение федеральных государственных гражданских служащих по образовательным программам дополнительного профессионального образования, профессиональную переподготовку, повышение квалификации и иные мероприятия по профессиональному развитию.