МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф

При подключении опции «Онлайн-кинотеатры» МТС предлагает абонентам скидку в 100% на свой самый популярный и разрекламированный тарифный план — «Тарифище». Правда, это касается только базовой стоимости тарифа. Опция «Онлайн-кинотеатры» дает доступ к ресурсам Amediateka, MEGOGO, START и IVI.



Предложение МТС

Сотовый оператор МТС предложил абонентам скидку в 100% на тарифный план «Тарифище», если они подключат опцию «Онлайн-кинотеатры». Опция позволяет смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы четырех онлайн-кинотеатров — Amediateka, MEGOGO, START и IVI. Стоимость опции составляет 590 руб., эта цена действует с 14 октября 2019 г. по 13 января 2020 г.

Скидка позволяет бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом, минутами звонков и SMS на всех российских операторов в рамках «Тарифища». Следует отметить, что скидка в 100% действует только на базовую плату «Тарифища», и если пользователь захочет увеличить количество минут и SMS, то дополнительные объемы придется оплачивать.

«Тарифище» — это самый популярный, активно рекламируемый на ТВ и в интернете тарифный план МТС. По условиям «Тарифища», изложенным на сайте МТС для пользователей из Москвы, базовая стоимость тарифа сейчас составляет 585 руб. в месяц. За эти деньги абонент получает 500 минут звонков и 500 SMS. При повышении количества того и другого до 800, пользователь платит 720 руб., до 1500 — 945 руб., до 3000 — 1395 руб. Цены приведены со скидкой в 10%.

Пользователи тарифа «Весь МТС» также получают скидку при подключении опции «Онлайн-кинотеатры», но она составляет всего 20% абонплаты.

Помимо четырех кинотеатров в опцию включен доступ к каталогу сериалов FOX NOW, к 61 телевизионному каналу, а также детскому и развлекательному контенту в подписках «Детям» и «Развлекательное». Один абонент может подключить опцию «Онлайн-кинотеатры» на пяти устройствах. Приложение МТС ТВ работает на мобильных устройствах, в браузере ПК и на телевизорах Smart TV и Android TV.

Подключить опцию «Онлайн-кинотеатры» могут как абоненты МТС, так и клиенты других операторов. У первых плата за подписку будет списываться с лицевого счета телефона, другие смогут оплатить услугу с помощью банковской карты.

Скандалы вокруг «Тарифища»

В сентябре CNews писал, что МТС намерен изменить условия тарифного плана «Тарифище», повысив его стоимость примерно на треть. Изменения заключаются в переводе абонентов, выбравших «Тарифище», с ежемесячной оплаты на ежедневную, которая окажется на 30% более высокой при сохранении имеющихся объемов минут и SMS. Изменения должны вступить в силу в октябре, для каждого региона выбрана своя дата.

Самый популярный тариф МТС доступен со скидкой в 100%

Ловушка, повышающая стоимость тарифа «Тарифище» на 30%, была обнаружена в его условиях для Москвы и Московской области. В других регионах ситуация может быть идентичной. К примеру, минимальная стоимость тарифа при ежемесячном списании составляла на тот момент 650 руб., а при переходе на ежедневную оплату она возрастала до 855 руб. за весь месяц. Таким образом разница достигала 32% не в пользу новых условий.

Схожая ситуация складывалась и за пределами столичного региона. Для примера, в Омске и Белгороде минимальная ежемесячная плата по «Тарифищу» на тот момент составляла 450 руб., а при ежедневной абоненту придется заплатить около 585 руб.

Чтобы не допустить автоматического перехода на ежедневное списание абонентской платы, достаточно иметь на счету сумму, равную месячной стоимости тарифа на день списания средств. Если же переход на новую систему расчета все же произошел, абонент может в любой день его отменить. Однако уже списанную разницу ему никто не вернет.

Небезлимитный интернет

Напомним, «Тарифище» был запущен в августе 2018 г. Он позиционировался как тариф с безлимитным интернетом. Однако пользователи быстро обнаружили, что лимиты на использование интернета там все-таки присутствуют, но они почему-то не отражены в описании тарифа на сайте оператора.

Если абонент пытался подключить тариф через мобильное приложение МТС, оно предупреждало, что интернет-трафик ограничен до 30 ГБ в месяц, если говорить о базовой версии «Тарифища» за 650 руб. Также выяснилось, что за пределами домашнего региона абонент может пользоваться интернетом с обычной скоростью передачи данных только до тех пор, пока не исчерпает 500 МБ трафика, после чего скорость снижается до 128 Кбит/сек до конца дня. Наконец, было еще одно ограничение по трафику: если абонент раздает интернет с телефона на другие устройства по услуге «Единый интернет», то с этих устройств можно использовать только 10 ГБ трафика в месяц.

Представитель МТС заявил CNews, что ограничение по трафику на 30 ГБ при подключении тарифа — «это был коммуникационный глюк на 10 минут, потом все поправили». Что касается ограничения трафика в поездках по России и при раздаче интернета на другие устройства, то «это стандартные для безлимита моменты» отметил оператор. МТС настаивал, что при этом тариф все равно можно называть безлимитным, и указывал, что два последних ограничения прописаны в примечаниях в PDF-файле с полным описанием тарифа.