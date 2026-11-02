ITOREX внедрил платформу BPMSoft с применением ИИ для управления B2B-дистрибуцией

Компания ITOREX, VAD-дистрибьютор решений в области кибербезопасности, ИТ и ИИ-инфраструктуры, внедрила российскую AI-driven low-code платформу BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализован интегратором Quarta. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

На базе актуальной версии BPMSoft 1.9 создана система управления коммерческими процессами с учетом длительного цикла B2B-продаж, технического пресейла и взаимодействия с партнерами. Для ускорения ее настройки команда использовала встроенных ИИ-агентов.

ITOREX работает с сетью из 500 партнеров, включая разработчиков и системных интеграторов. Продажа сложных ИТ-продуктов может занимать до 12 месяцев и включает несколько участников: вендоров, поставщиков ИТ-услуг, реселлеров, дистрибьюторов и конечных заказчиков. В такой модели важно контролировать не только движение сделки по воронке, но и ее экономику на каждом этапе: закупочные и отпускные цены, валюты, налоговые ставки и рентабельность по отдельным позициям.

Ранее коммерческий блок ITOREX использовал систему «Битрикс24», однако она не отражала специфику дистрибьюторского бизнеса. Себестоимость, маржинальность и расчеты с разными ставками НДС приходилось учитывать вне CRM, в локальных файлах. Для аналитики сотрудники вручную объединяли информацию из нескольких источников. Это усложняло оценку прибыльности сделок.

Новая система на базе BPMSoft охватывает 11 функциональных блоков. В их числе – единые профили контрагентов, управление отношениями с вендорами и интеграторами, каталог продуктов и прайс-листы, договоры, продажи и варианты цен на позиции, формирование коммерческих предложений, заказы на отгрузку и закупку, входящие и исходящие счета. Для каждой сделки предусмотрен финансовый паспорт с расчетом валовой и чистой маржи, учетом нескольких валют и ставок НДС по позициям. Настроенная интеграция с «1С» сокращает повторный ввод информации и обеспечивает контроль финансового закрытия сделок.

Дмитрий Крайненко, директор по работе с вендорами ITOREX: «Мы рассматриваем BPMSoft как основу цифровой системы управления дистрибуцией. При цикле продажи до 12 месяцев нам необходимо видеть всю цепочку взаимодействия с вендорами, партнерами и заказчиками, управлять пресейлом и понимать экономику каждой сделки. Для нас принципиально получить работающий результат в срок, когда он еще актуален для бизнеса. Именно поэтому мы поддержали применение ИИ при внедрении».

Особенность проекта – использование ИИ-агента непосредственно при настройке BPMSoft по техническому заданию. В него предварительно загрузили структурированные знания об устройстве платформы, а понимание отраслевых процессов заказчика осталось за аналитиком: он проектирует архитектуру решения, принимает результат и при необходимости дорабатывает его. За счет этого трудозатраты сокращаются без потери управляемости.

Елена Коблова, генеральный директор Quarta: «ИИ эффективен не везде: на простых задачах, где аналитик уже держит готовое решение в голове, постановка агенту и приемка результата иногда стоят дороже, чем сделать руками. Но объемные настройки собираются кратно быстрее. Для заказчика это и есть главное изменение – он видит реализацию ТЗ в системе практически сразу после утверждения».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «В ходе проекта ITOREX команда внедрения проверила, как ИИ-агент ускоряет настройку BPMSoft на конкретной задаче. Разработка серверного кода для получения и обработки данных заняла 4,5 часа вместо полутора рабочих дней – примерно в 2,7 раза быстрее».

По итогам первого этапа ITOREX получил единый источник данных о коммерческих операциях и партнерских отношениях, оперативный расчет маржинальности сделок и согласованную аналитику. В дальнейшем компания рассматривает платформу как основу для управления маркетингом от лидогенерации до планирования и учета фактических расходов. Также в ближайших планах развернуть портал для вендоров и партнеров на базе BPMSoft.