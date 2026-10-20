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В ОЭЗ «Технополис Москва» инвестиции в развитие микроэлектроники выросли в 11,7 раза

За I полугодие 2026 г. инвестиции в развитие микроэлектроники в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» выросли в 11,7 раза. Резиденты вложили в свои проекты 157,5 млрд руб., по словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина высокотехнологичным и наукоемким отраслям, таким как микроэлектроника, город оказывает масштабную поддержку, что способствует активности инвесторов. Сегодня более 30 резидентов ОЭЗ обеспечивают столичный и российский рынок отечественной электронной компонентной базой, оптическими устройствами и оборудованием. За время деятельности особой экономической зоны общий объём частных инвестиций в развитие московской микроэлектроники достиг 389,3 млрд руб. Средства компании направляли в строительство, разработки, модернизацию и расширение производственных мощностей», — сказал Максим Ликсутов.

Так, в ОЭЗ «Технополис Москва» открылось первое в России серийное производство оптических трансиверов по технологии сhip-on-board (COB) на базе фотонных интегральных схем для отечественного телекома, в том числе сетей 5G. Инвестиции в проект превысили 5,8 млрд руб.

Кроме того, была запущена первая в стране роботизированная линия серийного производства ЖК-дисплейных модулей. Это позволит обеспечить предприятия различных отраслей, в том числе транспортной, такими необходимыми комплектующими, как экраны. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд руб.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Еще один резидент открыл современное производство модулей заряда для электротранспорта и блоков питания для серверного оборудования на основе отечественной компонентной базы. Высокотехнологичная продукция будет востребована в дата-центрах для обработки и анализа больших данных, а также для работы искусственного интеллекта. Силовые модули помогут развивать сеть быстрых зарядных станций для городского и личного электротранспорта.

Значительные средства компании вкладывают в новые разработки. В этом году резидент, выпускающий радиоэлектронную аппаратуру, представил квантовый датчик для космических исследований и мини-шаттл для транспортировки грузов с орбиты на Землю. С помощью первого устройства учёные смогут изучать процессы образования космической пыли, которая становится все более серьезным фактором риска для миссий. Мини-шаттл представляет собой компактный и экономичный аппарат нового типа, способный возвращаться на Землю с полезным грузом.

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