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«МегаФон» запустил первые отечественные базовые станции в Белгородской области

«МегаФон» развернул новое покрытие в Белгородской области на базе российского телеком-оборудования. Базовые станции Yadro (входит в «ИКС Холдинг») запущены в поселке городского типа Разумное и селе Стрелецкое, где в общей сложности проживают около 40 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Отечественное телеком-оборудование работает в среднечастотном диапазоне и поддерживает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с..

Оба населенных пункта находятся в 10 километрах от областного центра и практически срослись с Белгородом.

В Разумном зона покрытия охватывает большой массив частного сектора, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и крупнейший аквапарк региона, где регулярно бывают сотни белгородцев. Еще один телеком-объект российского производства обеспечивает связь в северной части поселка, охватывая территорию школы и часть проспекта Ленина — основной транспортной магистрали поселка, которая связывает Разумное с Белгородом.

В Стрелецком новая базовая станция обеспечивает связь в частном секторе и на участке федеральной трассы М-2, связывающей Белгород с Курском, Орлом, Тулой и Москвой.

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«Новые базовые станции обеспечивают необходимые параметры качества и поддерживают любые стандарты GSM и LTE. Кроме того, на этом оборудовании возможен запуск сети пятого поколения за счет обновления программного обеспечения. Российское оборудование уже прошло лабораторные испытания и различные тесты, а сейчас начинается важнейший этап внедрения техники в условия реальной цифровой жизни», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

«МегаФон» и компания Yadro заключили контракт на поставку в общей сложности 1500 базовых станций, которые внедряются поэтапно.

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