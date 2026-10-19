Axoft начинает дистрибуцию цифровой платформы «Каскад»

Axoft подписал дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком «СибКом Цифра». Флагманский продукт вендора – отечественная цифровая платформа «Каскад», она предназначена для автоматизации и диспетчеризации технологических процессов. Решение внесено в реестр российского ПО, прошло проверку на соответствие требованиям ФСТЭК России, может применяться на значимых объектах КИИ. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Вендор получит быстрый выход на партнерскую сеть Axoft, доступ к инструментам генерации спроса, логистическую поддержку, работу в режиме «единого окна» через дистрибьютора. Партнеры центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий – доступ к востребованному решению, техническую поддержку на всех этапах сделки.

Флагманский продукт вендора – универсальная цифровая платформа «Каскад» – российское программное обеспечение, предназначенное для разработки прикладных проектов по автоматизации и цифровизации производственных процессов промышленных предприятий. Платформа помогает получать данные с устройств нижнего уровня и локальных АСУТП, хранить и обрабатывать большие объемы данных, визуализировать, анализировать данные, предоставлять данные внешним потребителям, разрабатывать приложения и цифровые сервисы. Платформа «Каскад» поддерживает драйверы для оборудования как западных вендоров, так и отечественных контроллеров, позволяет модернизировать действующие производства без полной замены парка оборудования. Для решения был разработан модуль информационной безопасности с функциями расширенного управления доступом и правами пользователей, записи всех действий и событий безопасности, шифрования проектов, паролей и контроля целостности файлов и точек данных.

Система может масштабироваться по мере развития предприятия – от локального внедрения в одном цехе до централизованной платформы уровня комбината и холдинга, без перестройки архитектуры и остановки действующих объектов. «Каскад» используется российскими предприятиями – решение применяется в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, автомобилестроении, пищевой промышленности, нефтегазовой и других отраслях.

«Включение цифровой платформы в наш портфель продиктовано стратегической потребностью рынка в надежных, безопасных и технологически зрелых решениях для промышленной автоматизации. «Каскад» – не просто российская система диспетчерского управления и сбора данных, а универсальная цифровая среда, стратегический актив для цифровой трансформации российской промышленности. Мы нацелены на масштабирование присутствия платформы в ключевых отраслях – металлургии, энергетике, нефтегазовом секторе, автомобилестроении – и вывод решения на новые рынки», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

Дистрибьютор и производитель планируют проведение совместных маркетинговых активностей, обучение партнеров через базу знаний Axoft.

«Партнерство с Axoft для нас является стратегическим шагом. Axoft – признанный центр экспертизы в области цифровых технологий. Мы уверены, что объединение экспертизы дистрибьютора и возможностей его партнерской сети с технологическими компетенциями «СибКом Цифра» ускорит цифровизацию промышленности и расширит спектр применения платформы «Каскад» на российских предприятиях, соответствуя современным требованиям безопасности и эффективности. Наша платформа полностью отвечает задачам импортозамещения, а сотрудничество с Axoft сделает ее еще доступнее для предприятий. Уверен, что вместе мы сможем предложить рынку сильное отечественное решение для автоматизации и цифровизации производства», – сказал Дмитрий Маслов, заместитель генерального директора ООО «СибКом Цифра».