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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маслов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Axenix и RightStep стали партнерами в области комплексной цифровизации промышленных предприятий 1
13.11.2008 «Омскгражданпроект» создал внутренний портал на базе Office SharePoint Server 2007 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маслов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3051 1
Microsoft Corporation 24960 1
Омскгражданпроект ТПИ - Территориальный проектный институт 2 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 554 1
Workflow - Поток работ 339 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12015 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3306 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1462 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1170 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1594 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14411 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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