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Маслов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Axenix и RightStep стали партнерами в области комплексной цифровизации промышленных предприятий 1
|13.11.2008
|«Омскгражданпроект» создал внутренний портал на базе Office SharePoint Server 2007 1
Маслов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3051 1
|Microsoft Corporation 24960 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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