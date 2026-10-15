«Перспективный мониторинг» запустил онлайн-киберполигон Ampire Cloud

Компания «Перспективный мониторинг» представила новую версию своего флагманского киберполигона Ampire – онлайн-киберполигон Ampire Cloud. Облачная версия платформы предназначена для физических лиц и предоставляет круглосуточный доступ специалистам по информационной безопасности к практическим тренировкам по противодействию кибератакам. Об этом CNews сообщили представители «Перспективного мониторинга».

Киберполигон Ampire – учебно-тренировочная платформа для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, расследования киберинцидентов, этичного хакинга, цифровой грамотности и безопасного поведения в сети Интернет. Киберполигон развернут в 40 вузах и размещен на мощностях министерств цифрового развития и связи нескольких регионов России. Платформа является одним из ключевых практических инструментов подготовки студентов и специалистов по направлению ИБ.

«Запуск онлайн-киберполигона отражает стратегию «Перспективного мониторинга» в повышении доступности киберучений для специалистов по информационной безопасности. Для нашей компании это был настоящий вызов, который мы приняли, и выпустили киберполигон Ampire в виде облачного сервиса, доступного каждому пользователю. Наши направления деятельности не ограничиваются разработкой продуктов, скорее наши цифровые продукты становятся результатом накопленной экспертизы внутри компании. Поэтому мы глубоко понимаем, насколько большую роль имеет квалификация и практические навыки специалистов по ИБ в сегодняшней непростой ситуации с киберугрозами в отношении российского бизнеса. Ampire Cloud создан в ответ на запрос рынка на усиление кадрового потенциала и повышение киберустойчивости цифрового общества, и мы оптимистично смотрим на будущее нашей облачной платформы», – сказал Роман Кобцев, генеральный директор «Перспективного мониторинга».

Онлайн-киберполигон Ampire Cloud представляет собой платформу для индивидуальной отработки навыков в сфере информационной безопасности. В первой версии продукта пользователям доступен формат тренировки CSIRT, в рамках которого проводится автоматизированная атака на виртуальную инфраструктуру. Задача пользователя – детектировать атаку, провести расследование, закрыть уязвимости и устранить последствия их эксплуатации. В распоряжении пользователя Ampire Cloud находятся интуитивно понятные средства защиты информации отечественных производителей, инструмент «Конфигуратор» для самостоятельного создания сценария киберучений, более 200 уязвимостей и последствий, а также возможность создавать карточки инцидентов по форме НКЦКИ для отработки навыков уведомления регулятора о компьютерных инцидентах. Моделируемые компьютерные атаки основаны на реальных кейсах и включают техники и тактики MITRE&ATTACK и актуальные уязвимости OWASP 2025.

«Ранее мы часто слышали от специалистов вместе с положительными отзывами о тренировках на киберполигоне сожаления, что такой инструмент им недоступен в ежедневной практике. Сегодня мы можем предложить им круглосуточный и непрерывный доступ к тренировкам и возможность повышать свои навыки на регулярной основе, – сказал Георгий Мелихов, руководитель направления развития продуктов и услуг «Перспективного мониторинга». – Ampire Cloud – это все тот же Ampire, но с важными обновлениями в соответствии с потребностями индивидуальных пользователей. Классический Ampire – это в первую очередь практика командного взаимодействия, Ampire Cloud – это индивидуальная подготовка в комфортном темпе и возможностью выстроить собственный план развития профессиональных навыков. В Ampire главенствующую роль имеет преподаватель – он влияет на методику, модерацию, процесс тренировок. В Ampire Cloud пользователь самостоятельно планирует развитие и отслеживает свой прогресс. Для того, чтобы снизить для пользователя порог входа в киберучения, мы включили в платформу объемную базу знаний, методические материалы, руководства и рекомендации. При этом важно, что пользователь сразу начнет практиковаться на комплексной виртуальной инфраструктуре, состоящей из нескольких сегментов подсетей по несколько виртуальных машин в каждом».

Сегодня в открытом доступе находится бета-версия онлайн-киберполигона Ampire Cloud. В ближайшие три-шесть месяцев компания планирует привести платформу к полному self-service, запустить несколько новых форматов тренировок, развить инфраструктурные мощности для поддержки тренировок большого количества пользователей одновременно.