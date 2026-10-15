Аптека в смартфоне: россияне все чаще спрашивают о лекарствах у искусственного интеллекта

Россияне сравнивают цены в приложениях, оформляют заказы онлайн и задают вопросы о препаратах искусственному интеллекту, свидетельствуют данные исследования* о поведении россиян на аптечном рынке «ЮMoney» и медицинской компании «СберЗдоровье». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Новый советчик: ИИ входит в аптечку

По результатам опроса, 18% респондентов перед покупкой препаратов консультируются с ИИ-помощниками по здоровью или записываются на полноценные онлайн-приемы. Для сравнения: справочники читают 13% опрошенных, а ответы на форумах ищут 9%. Иными словами, технологии уже обогнали привычные источники самостоятельного поиска информации.

Тот же сдвиг заметен и в момент, когда человек только почувствовал недомогание: 14% при первых симптомах обращаются к онлайн-консультанту.

«Мы видим активный рост спроса на ИИ-помощника СберЗдоровья: уже 23% от всех онлайн-обращений приходится на него, и вопросы о лекарствах стабильно занимают топовые позиции. Пользователей интересуют схемы их приёма по инструкции, совместимость, поиск аналогов. Более того, эта тема – одна из тех, ради которых пользователи возвращаются к ИИ-помощнику вновь и вновь.», — сказал медицинский директор «СберЗдоровья», хирург, врач общей практики, кандидат медицинских наук Владислав Мохамед Али.

По его словам, интерес к дистанционной медицине растет из года в год: в 2025 г. количество онлайн-консультаций увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом.

«По нашей практике, 60% вопросов по здоровью можно решить дистанционно», — сказал эксперт.

При этом врач подчеркивает, что ИИ не должен становиться заменой специалисту.

«Решение о начале, отмене или изменении лечения должно приниматься с учетом конкретной клинической ситуации. Ценность таких технологий прежде всего в том, чтобы сделать медицинскую информацию понятнее и помочь человеку вовремя обратиться за профессиональной помощью», — сказал Мохамед Али.

От витрины к приложению: спрос опережает доверие

Цифровизация затронула не только поиск информации, но и саму покупку. Большинство россиян (73%) по-прежнему приходят в аптеку лично, однако процесс перехода в онлайн, по оценкам участников рынка, уже необратим. Каждый четвертый (24%) собирает корзину в приложении и забирает заказ самовывозом, еще 2% пользуются курьерской доставкой, а 1% заказывает препараты на маркетплейсах.

Интересно, что привычка формируется быстрее, чем доверие. Безопасной только офлайн-покупку считают 64% опрошенных, интернет-аптекам доверяют 15%, маркетплейсам — 4%. Еще 17% не считают безопасным ни один из вариантов. Это показывает, что аптечный онлайн пока находится в переходной фазе: люди уже пользуются цифровыми сервисами ради экономии времени, но окончательно доверить им заботу о здоровье готовы не все.

Ответы респондентов складываются в довольно четкий портрет идеального сервиса. На первом месте — деньги: 58% хотели бы сравнивать цены в ближайших аптеках, а для 40% важна интеграция программ лояльности с кешбэком или персональной скидкой. На втором — предсказуемость: 30% хотят видеть точную информацию о наличии препарата и сроках самовывоза.

Следом идут безопасность и бесшовность. Повторный заказ и безопасную оплату в один клик хотели бы получить 22% пользователей. Еще 19% нуждаются в электронных чеках, истории покупок и возможности онлайн-консультации с фармацевтом или врачом. Проверять совместимость препаратов прямо в приложении хотели бы 13%, а получать push-уведомления о необходимости регулярной покупки — 7%. И лишь 13% заявили, что никакой функционал не заставит их покупать лекарства онлайн. Получается, что почти девять из десяти россиян в принципе открыты к цифровому формату, если он будет достаточно удобным и надежным.

«Будущее аптечного рынка — за экосистемным подходом. Пользователь хочет получить онлайн-консультацию врача, тут же с помощью ИИ или телемедицины подобрать безопасный препарат, оплатить его в один клик с кешбэком и забрать в соседнем доме. Лидерами новой фарминдустрии станут те, кто сумеет выстроить этот цифровой путь целиком, без разрывов между консультацией, выбором и оплатой», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

*Опрос проходил в сентябре 2026 г. среди 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney». Среди них 67% — мужчин, 33% — женщин. Большинство опрошенных проживает в Москве (23%), в Приволжском ФО (13%), в Уральском ФО (12%), в Сибирском ФО (11%), в Центральном ФО (10%), в Санкт-Петербурге (9%) и в Северо-Западном ФО (9%). 42% респондентов находятся в возрасте от 35 до 44 лет, 28% — от 45 до 55 лет, 13% — от 25 до 34 лет и от 56 до 65 лет.