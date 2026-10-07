Аналитика Bronevik.com: в осеннее межсезонье количество бронирований выросло на 4%, средний чек снизился на 3%

Платформа Bronevik.com изучила бронирования туристического жилья на октябрь – ноябрь 2026 г. Как показало исследование, количество заказов выросло на 4% год к году, при этом средний чек снизился на 3%, до 5300 руб. за ночь. Поездки остаются преимущественно короткими – средняя продолжительность проживания составляет два дня. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

По данным на начало октября 2026 г., 16% всех заказов по стране приходится на Санкт-Петербург, 15% – на Москву. При этом глубина бронирования в Северной столице примерно на неделю больше: 35 дней против 28. Поэтому соотношение двух крупнейших направлений еще может измениться ближе к датам поездок, а Москва традиционно выйти на первое место по туристическому спросу. Еще по 3% от общего объема бронирований приходится на Владивосток, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург, по 2% – на Краснодар, Новосибирск и Калининград.

Самые бюджетные бронирования туристического жилья осенью совершаются в Саратове – средний чек здесь составляет 2500 руб. за ночь, а также в Волгограде (3200 руб. за ночь), Махачкале, Ростове Великом, Ставрополе и Липецке (3400 руб.).

В верхней части ценового диапазона – преимущественно курортные и горные направления. В Архызе, где в ноябре уже начинается горнолыжный сезон, ночь в среднем обходится в 12300 руб. В Териберке, которая в октябре – ноябре входит в сезон поездок за северным сиянием, средняя стоимость ночи составляет 11200 руб. Далее идут Суздаль с показателем 8900 руб., Сириус – 8500 руб., Красная Поляна – 7400 руб. и Зеленоградск – 6400 руб.

Осенью отели остаются самым востребованным типом размещения – на них приходится 59% всех заказов. Апартаменты занимают 13%, мини-отели – 10%, гостевые дома – 5%, хостелы – 4%, апарт-отели – 3%. По категориям объектов лидируют варианты без звезд – 38%, далее идут трехзвездочные (28%) и четырехзвездочные (22%). На двухзвездочные объекты приходится 6% заказов, на пятизвездочные – 5%, на однозвездочные – 1%.