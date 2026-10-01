Trust Technologies и «Астра Мониторинг» объединяют экспертизу для мониторинга биометрических контуров

Интегратор цифровых решений Trust Technologies и команда «Астра Мониторинг» развивают технологическое партнерство по продукту для комплексного мониторинга контуров подключения организаций к государственной Единой биометрической системе (ГИС ЕБС). Trust Technologies предоставляет экспертизу ТИБ и поддержку проектов полного цикла от обследования и внедрения до передачи в эксплуатацию и мониторинга российской платформы «Астра Мониторинг».

Типовое решение информационной безопасности (ТИБ) – это программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий электронную подпись биометрических данных при взаимодействии организации с ЕБС. От стабильности всех его компонентов зависит доступность биометрических сервисов, поэтому под наблюдение попадает не только сам ТИБ, но и вся связанная с ним инфраструктура.

В рамках партнерства специалисты Trust Technologies и «Астра Мониторинг» проводят совместный анализ программно-аппаратного комплекса, определяют ключевые объекты контроля и формируют специализированные сценарии диагностики и реагирования. Такое распределение ролей объединяет продуктовую экспертизу разработчика платформы с практическими компетенциями Trust Technologies в проектировании, внедрении и технической поддержке ТИБ.

Решение контролирует модули ТИБ, средство электронной подписи, включая аппаратный криптографический модуль, ОС Astra Linux, управление базами данных, сетевую инфраструктуру и средства криптографической защиты. Также отслеживается доступность внешних систем, с которыми взаимодействует биометрический контур: ГИС ЕБС, Единой системы идентификации и аутентификации и системы межведомственного электронного взаимодействия. Агент «Астра Мониторинг» собирает несколько видов диагностической информации: метрики состояния операционной системы, СУБД и процессов ТИБ, журналы модулей и средств защиты, SNMP-сигналы, а также трассировки – полный путь каждого запроса через компоненты контура. Трассировки снимаются на уровне ядра операционной системы и не требуют изменения кода ТИБ.

Собранные данные обрабатываются в центральной части платформы и преобразуются в события и проблемы. На основе фактического трафика автоматически формируется карта сервисов, демонстрирующая взаимосвязи между компонентами. Бизнес-транзакции группируются не по отдельным техническим системам, а по смыслу выполняемой операции: удаленная идентификация, биометрическая верификация и идентификация, регистрация биометрических образцов или деактивация учетной записи.

Для каждой операции система отображает частоту выполнения, продолжительность и долю ошибок. Благодаря этому специалисты могут обнаружить замедление или деградацию конкретного бизнес-процесса до того, как проблема станет массовой и приведет к обращениям пользователей.

Мониторы реагируют на превышение пороговых значений, определенные записи в журналах и изменение показателей бизнес-транзакций. Адаптивные механизмы позволяют выявлять отклонения от нормального поведения без ручной настройки фиксированных порогов. Отсутствие данных от контролируемого объекта также рассматривается как отдельное событие и вызывает оповещение.

Уведомления направляются ответственным сотрудникам по настроенным цепочкам эскалации, пока проблема не будет принята в работу. При необходимости выявленная проблема регистрируется как инцидент.

Часть сценариев рассчитана на проактивное выявление рисков. Решение позволяет контролировать: состояние модулей ТИБ в соответствии с методическими рекомендациями производителя; сроки действия сертификатов и лицензий средств электронной подписи, а также актуальность списков отозванных сертификатов; постепенное исчерпание системных ресурсов процессами ТИБ; кратковременные сбои, которые устраняются самостоятельно, но могут свидетельствовать о развивающейся проблеме; синхронизацию времени между узлами контура, от которой зависят достоверность мониторинга и корректность проверки электронной подписи.

На практике такой подход помогает заранее выявить приближающееся истечение сертификата или лицензии, обнаружить утечку ресурсов до исчерпания системного лимита и по трассировкам определить конкретный этап, на котором возникает задержка или отказ. В результате техническая команда получает информацию о причине проблемы раньше, чем жалобы пользователей.

Проект внедрения включает обследование инфраструктуры, определение состава контура и требований к сбору событий, развертывание платформы и агентов, настройку мониторов, бизнес-транзакций, дашбордов и уведомлений. На завершающем этапе специалисты готовят регламенты реагирования, обучают дежурную смену и передают систему в эксплуатацию.

В результате заказчик получает единую систему мониторинга биометрического контура с отдельными дашбордами для технических специалистов, дежурной смены, руководителей и владельцев бизнес-сервисов. Платформа «Астра Мониторинг» включена в Единый реестр российского программного обеспечения.