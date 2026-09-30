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«Магнит ADS» масштабировала цифровые шелфбаннеры в федеральную сеть

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера «Магнит», расширила сеть цифровых шелфбаннеров до 2,7 тыс.+ плееров в более чем 550 магазинах. Формат доступен в восьми товарных категориях и более чем в 15 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, Пермь, Уфу, Челябинск и Тюмень. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Цифровой шелфбаннер — вертикальный дисплей в зоне товарной полки. Он показывает динамический контент, изображение товара и цену в момент выбора. Магнит ADS первой в России разместила цифровые шелфбаннеры в офлайн-магазинах: первый этап проекта стартовал в октябре 2025 г. в магазинах формата «Магнит у дома» в ЦАО Москвы. Формат поддерживает три сценария размещения: в собственной категории бренда, в кросс-категориях с общим сценарием потребления и в категории, выбранной по аудитории.

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Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS»: «Для внешних рекламодателей шелфбаннер — это возможность работать и с аудиторией магазина, и с контекстом, в котором находится человек. Разные товарные зоны задают разные жизненные сценарии и поводы для коммуникации: телеком-бренд может встроиться в момент выбора сладостей через идею позвонить близким, девелопер — связать покупку к праздничному столу с новосельем. То есть рекламодатель может выбирать точку контакта не по принципу “где продаётся мой продукт”, а по тому, где его сообщение органично пересекается с интересом или ситуацией покупателя».

Михаил Тарасов, директор по развитию бизнеса «Магнит ADS»: «Шелфбаннер работает в нижней части воронки: покупатель видит рекламу в момент, когда выбирает товар. Исследование с участием 800 покупателей, включавшее eye-tracking, показало, что среди рекламных носителей в магазине шелфбаннер — один из наиболее заметных и релевантных форматов. 2,7 тыс.+ экранов дают рекламодателю предсказуемый объем инвентаря для федеральных кампаний и возможность планировать размещение вместе с другими каналами retail media-экосистемы».

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