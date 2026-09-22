«Базальт СПО» и «РТК-ЦОД» и представили совместное решение для управления распределенными ИТ-системами

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» выпустили совместный продукт «Альт Инфраструктура» для централизованного управления географически распределенными ИТ-системами федерального масштаба. Решение на базе платформы Smart Control и операционной системы «Альт Сервер» обеспечит заказчикам полный контроль над ИТ-инфраструктурой, высокий уровень информационной безопасности и снижение совокупной стоимости владения до 60%. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

«Альт Инфраструктура» ориентирована на широкий круг заказчиков из госсектора и корпоративного сегмента, которым необходимо централизованное управление распределенными ИТ-системами, а также важны импортозамещение, информационная безопасность, быстрый запуск и снижение издержек.

Платформа представляет собой единый центр управления ИТ-инфраструктурой. Решение обеспечивает автоматическую инвентаризацию парка оборудования, при этом оно ведет учет не только серверов, ПК и сетевого оборудования, но также касс, фискальных регистраторов, сканеров, почтоматов, информационных экранов. Платформа выполняет сканирование сети, собирает детальную информацию об аппаратном и программном обеспечении, а также контролирует доступность объектов и отображает их местоположение. Согласно замерам, продукт сокращает время инвентаризации парка устройств на 70–90%, а полнота сбора данных составляет 95% для агентских устройств и 80% — для безагентских.

Система дает возможность автоматизировать рутинные задачи за счет выполнения сценариев, таких как установка и обновление программного обеспечения на компьютерах определенного подразделения. Она поддерживает до 10 тыс. управляемых объектов на одном сервере и оптимизирует сетевой трафик в филиалах через кеширующие серверы.

Все подключения проходят через защищенную маршрутизацию с обязательной аутентификацией. Централизованное хранение настроек и временных ключей доступа исключает несанкционированный доступ к системе. При этом «Альт Инфраструктура» имеет глубокую интеграцию с инфраструктурой заказчика на основе Keycloak, Gitea и Registry.

В составе платформы система Smart Control обеспечивает централизованную инвентаризацию, удаленное управление, автоматизацию и безопасный доступ, а операционной системы «Альт Сервер» формирует отказоустойчивую и защищенную инфраструктурную основу с контейнеризацией, атомарными обновлениями и поддержкой работы в изолированных контурах. Такое сочетание позволяет заказчикам получить готовый комплексный продукт из коробки, установка которого занимает не более одного дня и не требует глубокой кастомизации.

Решение обладает полностью контейнерной архитектурой. «Альт Инфраструктура» разворачивается на собственных мощностях заказчика с использованием штатных компонентов операционной системы «Альт Сервер», а все его функции доступны через единый веб-портал. Продукт лицензируется по объектам, добавленным в систему, и поставляется по подписочной модели: стоимость лицензии включает право использования, все обновления и техническую поддержку без дополнительной тарификации.

«Альт Инфраструктура» — это решение, объединяющее надежную отечественную операционную систему и продвинутые средства управления инфраструктурой. Продукт отвечает на запрос бизнеса по импортозамещению и одновременно служит инструментом повышения эффективности. Благодаря автоматизации инвентаризации и удаленной поддержке совокупная стоимость владения снижается на 40-60%. Таким образом, заказчик получает полный контроль над распределенными системами и предсказуемый бюджет на эксплуатацию», — сказал технический директор «РТК-ЦОД» Алексей Забродин.

«Решение может работать в изолированных контурах, предъявляет минимальные требования к аппаратному обеспечению и разворачивается всего за один рабочий день — это критически важно для компаний, которые не могут позволить себе затяжные проекты внедрения. Продукт используется в рамках реализации комплексных программ цифровизации и быстро окупается за счет автоматизации и сокращения затрат на эксплуатацию. В основе «Альт Инфраструктуры» — наша операционная система «Альт Сервер» и решение от «РТК-ЦОД» Smart Control, в котором используется пакетная база развиваемого нами репозитория проекта «Сизиф». Это интегрированная разработка, которую мы вместе с «РТК-ЦОД» предлагаем рынку. Она одновременно решает задачу импортозамещения и даёт бизнесу ощутимую экономическую выгоду», — сказал председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.