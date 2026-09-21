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А.А. Фурсин: «Москва — один из лидеров мирового геймдева»

За девять месяцев работы «Московского кластера видеоигр и анимации», курируемого «Агентством креативных индустрий» (АКИ) при Департаменте культуры Москвы, его резидентами стали четверть анимационных и пятая часть видеоигровых компаний Москвы. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

«Резидентами «Московского кластера видеоигр» сегодня являются 57 видеоигровых и 13 анимационных компаний, реализующих более 250 проектов. Мы фиксируем постоянный рост спроса на отечественные игровые и анимационные разработки. Мы уже работаем с 13 странами мира, среди которых Китай, Индия, Япония, Бразилия, Южная Корея, Испания, Великобритания, Польша», — сказал министр.

15 сентября 2026 г. в «Сколково» открылся «Кластер медиатехнологий». Новая площадка объединила 48 инновационных компаний, развивающих мультимедийные технологии, и стала второй очередью Креативного кластера. Первая — «Кластер видеоигр и анимации» площадью 55 тыс. кв. метров — открылась в ноябре 2025 г.

Резидентами «Московского кластера видеоигр и анимации» могут стать российские компании и стартапы, работающие в сфере разработки видеоигр и анимации. Им доступны широкие преференции: самое современное технологическое оборудование для производства контента (студия захвата движения, киберарена, центр обработки данных, студия звукозаписи и другое), акселерационные, образовательные и экспортные программы поддержки. Также резиденты могут претендовать на налоговые и таможенные льготы.

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«Московский кластер видеоигр и анимации» — не имеющий мировых аналогов центр международного продвижения видеоигр в России. За девять месяцев функционирования количество резидентов увеличилось более чем на две трети: с 41 компании в ноябре 2025 г. до 70 в сентябре 2026. Сейчас там работает 57 видеоигровых и 13 анимационных компаний. Резиденты кластера формируют 60% выручки индустрии анимации Москвы.

Кроме того, большое внимание в кластере уделяется и поддержке киберспортивных дисциплин. Так, здесь прошло более 20 киберспортивных турниров с общим количеством очно и онлайн-участников свыше 250 тыс. человек, а также регулярно проходят тематические мероприятия. На сегодняшний день Москва — одна из мировых столиц киберспорта, здесь расположено до четверти мировых киберспортивных компаний.

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