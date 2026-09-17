Основной туристический поток этим летом на Камчатке составили москвичи

МТС с помощью аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток на Камчатку летом 2026 г. Чаще всего на полуостров приезжали туристы из Москвы и Московской области – 19% от общего числа туристического потока. На втором месте – гости из Приморского края (8%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гости из Санкт-Петербурга стали третьими по количеству приехавших (4%), следом вновь расположились дальневосточники: жители Хабаровского края (3%) и Сахалина (3%). Доля иностранных туристов заняла от общего потока лишь 4% – это один из самых низких показателей среди дальневосточных регионов. Для сравнения, в Хабаровском крае доля иностранцев от общего числа туристов этим летом составила 9%, а в Приморье – 11%. В основном посмотреть на Камчатку приезжали жители Китая и Казахстана.

При этом если в Приморье туристы приезжают в основном в самостоятельное путешествие, то на Камчатке 88% всех летних туристов предпочли организованный групповой отдых. Аналитики МТС также определили самые популярные районы полуострова этого лета: по традиции самыми посещаемыми стали Елизовский район (38%) и Петропавловск-Камчатский городской округ (33%). Здесь находятся самые популярные туристические достопримечательности южной части полуострова – Вилючинский перевал, Халактырский пляж, «Домашние вулканы», термальные источники и Долина гейзеров.

«Камчатка – особый для нас регион с точки зрения аналитики: здесь туристический поток сильно сконцентрирован в южной части полуострова и почти полностью идёт через организованные группы. Платформа "Геоэффект" позволяет видеть эту картину в динамике: сколько гостей приезжает, на сколько дней, какие локации они посещают и в какие месяцы нагрузка на них достигает максимальных значений. Для региона это возможность точнее планировать инфраструктуру – от пропускной способности маршрутов и работы инспекторов природных парков до загрузки гостиниц и транспорта. Для туроператоров – понимать реальный спрос и заранее формировать программы. Отдельно отмечу невысокую долю иностранных туристов – всего 4%: у Камчатки, с учётом близости азиатских рынков, здесь большой потенциал роста, и большие данные помогают понять, на какие страны и форматы стоит делать ставку. Кроме того, данные показывают, что поток распределён неравномерно, и это подсказывает, какие направления за пределами Елизовского района и Петропавловска можно развивать – например, Быстринский или Мильковский районы, где есть что показать, но пока меньше сервисов. В целом цифровые технологии дают бизнесу и региону инструмент для более эффективных решений», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.